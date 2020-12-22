Ламаєш голову, що подарувати коханому на Новий рік 2021? Ми допоможемо тобі вибрати ідеальний подарунок. По-перше, запиши його захоплення, подумай, що приносить йому радість. Так ти звузиш коло пошуку. А якщо ти ще дуже мало про нього знаєш, не переживай. Ми заздалегідь підготували 5 варіантів класних новорічних презентів для коханого чоловіка. А що подарувати батькам та подрузі на Новий рік ти вже знаєш.

Що подарувати коханому на Новий рік 2021?

Для мандрівника

Якщо твій хлопець любить подорожувати, мріє побувати на Північному Полюсі або погладити кенгуру в Австралії, йому однозначно сподобається скретч-карта світу. На ній він зможе відзначати місця, які вже відвідав, і розставляти різноманітні позначки в точках, які планує підкорити в найближчому майбутньому.

Що подарувати коханому на Новий рік 2021?

Для спортсмена

Водонепроникні навушники – крутий подарунок для любителя спорту. З таким «розумним» гаджетом твій коханий зможе ставити особисті рекорди в басейні під улюблені треки. Ці навушники підійдуть і для пробіжки, і для тренувань у спортзалі, і навіть для відпочинку у ванній.

Що подарувати коханому на Новий рік 2021?

Для меломана

Якщо ти добре знаєш музичні смаки свого чоловіка, подаруй йому квитки на концерт улюбленої групи або музичний фестиваль. Не обмежуйся тільки Україною. Музична подорож на рейв в іншу країну йому точно запам’ятається. Тим більше, ви зможете разом провести час в цій міні-відпустці.

Що подарувати коханому на Новий рік 2021?

Для стиляги

Твій коханий стежить за своїм стилем? Тоді він оцінить хорошу краватку, ремінь або незвичні запонки. Зараз хлопці дозволяють собі більше експериментувати з одягом. Так що є можливість приємно здивувати його оригінальним, але стильним подарунком.

Що подарувати коханому на Новий рік 2021?

Для гаджетомана

Зовнішній жорсткий диск або портативний зарядний пристрій Power Bank – універсальний і корисний подарунок для любителів технічних новинок. При виборі зверни увагу на його ємкість – чим більше вона буде, тим краще! Втім, розмір теж грає важливу роль, адже ці гаджети носять з собою.

І не забувай, що найголовніший секрет успіху будь-якого подарунка – це любов! Ти ж його половинка, а, значить, точно знаєш що йому потрібно, навіть якщо він сам про це ще не здогадується.

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