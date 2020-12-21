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Новий рік 2021: як прикрасити квартиру та декорувати стіл

новий рік

Уже придумав (-а), як прикрасити квартиру і сервірувати стіл на Новий рік 2021? Хочеться чогось затишного, святкового і підходящого під наступаючий рік Сталевого Бика. Не хвилюйся, ми підготували багато цікавих ідей для натхнення. Обирай!

Як прикрасити квартиру на Новий рік 2021?

Колір 2021 року за східним календарем – білий. Та й червоний і золотий – як колір Різдва, ніхто не відміняв. Так що тобі буде, з чого вибрати. Ми радимо прикрашати всі кімнати, щоб атмосфера свята огортала всю квартиру чи будинок. Щоб новорічний декор був особливим, додай трохи особистої історії. Наприклад, фото кращих моментів року, що минає. Це додасть особливого шарму.

новий рік 2021 року

як прикрасити квартиру на новий рік

як прикрасити квартиру на новий рік 2021 року

новорічний декор

Як сервірувати стіл на Новий рік 2021? Ідеї

Шишечки, свічки, ялинкові гілочки і конфеті … Якщо правильно скомпонувати ці елементи, сервіровка новорічного столу вразить ваших гостей. Дивись, як можна зробити.


 як сервірувати стіл на новий рік 2021

як сервірувати стіл на новий рік 2021

як сервірувати стіл на новий рік 2021

як сервірувати стіл на новий рік 2021

як сервірувати стіл на новий рік 2021

Фото – IStock

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