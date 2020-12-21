Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Все, що можна уявити, реально. Пам’ятай про це. І ніколи не опускай руки, навіть якщо всі оточуючі говорять, що твоя ідея провальна. У тебе все вийде, головне – вір в себе!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Ніхто не стає космонавтом випадково. Працюй старанніше, шукай нові нестандартні підходи до вирішення завдань, не зупиняй саморозвиток ні на хвилину. Твої мрії гідні стати реальністю.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Думай, як ти виглядаєш у своїх очах, а не в очах інших! Люди схильні засуджувати тих, кого не розумію. Тих, хто відрізняється. Слухай тільки своє серце, воно приведе тебе до успіху.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Рак (22 червня – 22 липня)

Не буває невдач – тільки досвід і твої реакції. Повір, це не просто слова. Невдача – не кінець світу, а шанс переглянути свої помилки, визначити слабкі сторони, удосконалити їх, і з новими силами увірватися в боротьбу. Успіх вже поруч!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Натхнення приходить від щоденної роботи. Перевірено! Відгородися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами. Керівництво обов’язково оцінить твоє завзяття до роботи!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Успіх приходить тільки до тих, хто сміє намагатися. Хочеш запустити проект, який здається твоїм друзям і колегам повним божевіллям? Вперед! Досить відкладати на потім. Всі критики та недоброзичливці кусатимуть лікті від заздрощів вже до кінця тижня.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня для знаку Терези каже: не має значення, в якому світі ти живеш, важливо, який світ живе в тобі. Перестань засуджувати оточуючих, шукати чужі помилки, скаржитися на життєві перешкоди. Займися собою. Наповни себе змістом. Удосконалюйся. Це принесе тобі набагато більше користі, ніж ти собі уявляєш.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня для знаку Скорпіон говорить: завжди пам’ятай, хто був з тобою у важкі часи. Цінуй людей, які підтримують тебе, які завжди готові підставити тобі плече, які готові на все, щоб ти був щасливий. Мати таку опору в житті – неймовірний подарунок від Всесвіту. Не втрать його! І будь вдячним.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня для знаку Стрілець попереджає: час безцінний, подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Одного разу ти можеш обернутися – роки пройшли, а життя не змінилося на краще. Все тому, що успіх залежить не від часу, а від зусиль, які заради нього прикладаєш. Встань з дивану і почни діяти вже зараз.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ти отримуєш від життя тільки те, що наважуєшся просити. Гороскоп на тиждень для Козерогів обіцяє стрімке просування по кар’єрних сходах і везіння в амурних справах. Головне – вірити в себе, свої сили. Ти гідна кращого, не бійся підвищувати планку!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Плани – ніщо, планування – все. Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня для Водоліїв попереджає: якщо ти не приведеш думки в порядок і не структуруєш свої робочі/життєві завдання, можеш залишитися біля розбитого корита. Все в твоїх руках!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Єдиний спосіб зробити видатну роботу – щиро любити те, що робиш. Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня для Риб попереджає: якщо тобі не подобається те, що ти робиш, краще змінити напрямок. Тільки так ти зможеш реалізуватися!

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