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Привітання на День Святого Миколая у віршах

 

привітання із днем святого миколая

День Святого Миколая святкують 19 грудня. Традиційно він розпочинає цикл різдвяно-новорічних свят в Україні. Напередодні діти пригадують усі свої добрі та погані вчинки, а також пишуть Святому листи, щоб він порадував їх подарунками. Не забудьте привітати близьких із цим світлим святом. Ми підготували для вас щиросердечні вітання з Днем Святого Миколая у віршах. Вибирайте!

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у Вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов’ю,

І принесе усім здоров’я!!!

привітання із Днем святого Миколая у віршах

Тук-тук-тук! Я Миколай!

Привітаннячко тримай:

ти побільше усміхайся

і шалено закохайся!

Нехай поруч будуть друзі

і побільше їжі в пузі!!!

привітання із днем святого миколая

Хай свято чудо принесе,

Під подушку не різку покладе.

Хай Миколай щастя подарує,

Бо саме для цього по світу мандрує.

Хай вся родина здорова буде,

Лиш щастя та радість у дім прибуде.

Хай в цей день сміх лунає,

Всіх від проблем позбавляє.

привітання у віршах із Днем святого миколая

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Щире серце тобі бажає

У День Святого Миколая!

Даруйте своїм рідним гарний настрій!

Фото – iStock

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