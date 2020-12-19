Привітання на День Святого Миколая у віршах
День Святого Миколая святкують 19 грудня. Традиційно він розпочинає цикл різдвяно-новорічних свят в Україні. Напередодні діти пригадують усі свої добрі та погані вчинки, а також пишуть Святому листи, щоб він порадував їх подарунками. Не забудьте привітати близьких із цим світлим святом. Ми підготували для вас щиросердечні вітання з Днем Святого Миколая у віршах. Вибирайте!
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у Вашу хату
Добробут, радості багато.
Розбудить приспані надії,
Зернятко щастя хай посіє.
Зігріє гумором, любов’ю,
І принесе усім здоров’я!!!
Тук-тук-тук! Я Миколай!
Привітаннячко тримай:
ти побільше усміхайся
і шалено закохайся!
Нехай поруч будуть друзі
і побільше їжі в пузі!!!
Хай свято чудо принесе,
Під подушку не різку покладе.
Хай Миколай щастя подарує,
Бо саме для цього по світу мандрує.
Хай вся родина здорова буде,
Лиш щастя та радість у дім прибуде.
Хай в цей день сміх лунає,
Всіх від проблем позбавляє.
Набита подушка хай буде щастям!
Земної злагоди й тепла!
Здійсниться найсвітліша казка,
Така чудова і ясна!
Щире серце тобі бажає
У День Святого Миколая!
Даруйте своїм рідним гарний настрій!
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