День Святого Миколая святкують 19 грудня. Традиційно він розпочинає цикл різдвяно-новорічних свят в Україні. Напередодні діти пригадують усі свої добрі та погані вчинки, а також пишуть Святому листи, щоб він порадував їх подарунками. Не забудьте привітати близьких із цим світлим святом. Ми підготували для вас щиросердечні вітання з Днем Святого Миколая у віршах. Вибирайте!

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у Вашу хату

Добробут, радості багато.

Розбудить приспані надії,

Зернятко щастя хай посіє.

Зігріє гумором, любов’ю,

І принесе усім здоров’я!!!

Тук-тук-тук! Я Миколай!

Привітаннячко тримай:

ти побільше усміхайся

і шалено закохайся!

Нехай поруч будуть друзі

і побільше їжі в пузі!!!

Хай свято чудо принесе,

Під подушку не різку покладе.

Хай Миколай щастя подарує,

Бо саме для цього по світу мандрує.

Хай вся родина здорова буде,

Лиш щастя та радість у дім прибуде.

Хай в цей день сміх лунає,

Всіх від проблем позбавляє.

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Щире серце тобі бажає

У День Святого Миколая!

Даруйте своїм рідним гарний настрій!

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