День Святого Миколая 2020: традиції та ворожіння

День Святого Миколая в Україні, традиційно, відзначається 19 грудня. І він на порозі! Якщо ти вже вибрала, що подарувати на День Святого Миколая, пропонуємо дізнатися декілька цікавих фактів про це світле свято!

У нашому матеріалі ти знайдеш інформацію про традиції, ворожіння і прикмети на День Святого Миколая 2020. Це дуже цікаво! До речі, на сторінках Нового каналу ти також можеш обрати привітання на День Святого Миколая у віршах.

День Святого Миколая: прикмети

• Скільки снігу на Миколая, стільки навесні й трави буде;

• Морозний і сонячний день – буде неврожай наступного року;

• Ясна та холодна погода – буде багатий урожай влітку;

• З’явився іній – наступного року вдасться зібрати багатий урожай.

День Святого Миколая: традиції

Згідно з легендою, святий Миколай протягом усього року слідкує за дітьми та дарує подарунки – кожному по заслугах. При цьому презенти отримують абсолютно всі! Неслухняним дітям він кладе під подушку різки, а слухняним – хороші подаруночки.

В Україні напередодні Дня Святого Миколая дітлахи пишуть листи святому Миколаю, в яких розповідають про все, що хотіли б отримати в подарунок. Іноді малюки просто розповідають про свої бажання батькам, тому що вірять, що ті передають їхні слова «потрібній людині». Детальніше про те, які традиції на День Святого Миколая прийнято дотримуватися в Україні, читай на сторінках Нового каналу.

День Святого Миколая: ворожіння

• Щоб дізнатися ім’я свого нареченого, дівчата беруть декілька смуг берести, пишуть на них улюблені чоловічі імена, скручують ці листи, ретельно перемішують і поміщають у подушку. Вранці, в День Святого Миколая, одразу після пробудження вони витягують одну записку, на якій записано ім’я судженого;

• Незаміжні дівчата в День Святого Миколая рвуть невелику гілочку вишневого дерева та ставлять її у вазу з водою. Якщо до весни з’явилися квіти – весілля не за горами;

• Якщо дівчата хочуть дізнатися, чи бути весіллю в прийдешньому році, в День Святого Миколая вони беруть обручку в щасливої заміжньої подруги або родички, підвішують його на своєму власному волоссі та підносять над склянкою з водою. Згідно з повір’ям, якщо обручка почне повільно обертатися і вдаряється об посудину – ще рік сидіти в дівках. А якщо обручка швидко крутиться і при цьому не торкається країв склянки, дівчина може чекати швидкого сватання.

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