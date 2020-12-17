Святий Миколай вже збирається у гості до усіх діток та дорослих. Хочеш привітати рідним та близьких зі святом, але не вистачає слів? Тоді ми можемо допомогти. Лови варіанти привітань з Днем Святого Миколая у прозі!

Вітаю з днем Святого Миколая! Від усієї душі хочу побажати, що б в житті вам зустрічалося якомога більше добрих людей. І що б у вашому житті було стільки любові , що вам хотілося б дарувати її оточуючим. Зі святом вас!

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Вітаю з днем Святого Миколая! І хочу побажати, щоб в житті вам зустрічалося якнайбільше добрих людей. І що б у вашому житті було стільки любові, щоб вам хотілося б дарувати її оточуючим.

Вітаю з Днем Святого Миколая та бажаю справжнього дива та безмежної радості, добрих посмішок рідних та любові, веселих миттєвостей та гарного настрою, світлої надії та міцної віри у доброту. Нехай це свято подарує тобі присмак солодкого життя та таку ж солодку мрію.

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Прийміть мої щирі вітання з Днем Святого Миколая! Бажаю миру, добра, сімейного затишку та всього найкращого! Нехай Святий Миколай вбереже вас та ваших близьких від всіх бід та незгод, подарує любов, радість та справжню віру у дива! Хай збуваються всі ваші великі та маленькі мрії!



Вітаю з Днем святого Миколая! В це чарівне свято Миколай здійснює найзаповітніші мрії, я тобі я хочу побажати, щоб твої мрії здійснилися саме так, як ти хочеш. Вір у диво, бо сьогодні все можливо! Нехай буде тобі кожного дня радість та щастя, нехай кожен новий день приносить із собою нові приємні сюрпризи, а Янгол Охоронець завжди боронить від бід та горя. Зі святом!



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Вітаю з Днем Святого Миколая. Нехай твоє серце відкриється для справжнього дива, нехай твою душу покинуть усі сумніви та печалі, нехай сьогодні буде той самий день, коли ти розквітнеш та засяєш променями радості, щастя. Бажаю добробуту та здоров’я, солодких миттєвостей життя та щирих посмішок рідних.



Вітаю з Днем святого Миколая і хочу побажати приємних подарунків та солодких сюрпризів, миру і блага в сім’ї, доброго щастя і міцного здоров’я, великої удачі та чудових ідей, відкритої душі і світлої надії.

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Свято святого Миколая – дуже важливий день. Він зігрітий благословенням, добром і радістю. Святого Миколая називають Чудотворцем, і, це правда. Адже саме в цей день виконуються всі найзаповітніші мрії. Від усієї душі вітаємо вас зі святом. Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у всіх ваших починаннях, радості і безхмарного щастя. Нехай у ваших домівках панує мир і спокій, нехай вас оточують хороші друзі. Нехай Господь завжди оберігає вас. Менше вам проблем, а більше удачі у всьому.

Святий Миколай прославився своєю добротою і готовністю допомогти кожному, хто потребує. Нехай же і тебе він не обійде своєю добротою і допомогою. Нехай супроводжує він тебе сьогодні і весь наступний рік, не залишаючи без допомоги!

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Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю щирої радості і приємних сюрпризів, чарівних чудес і оптимізму душі, доброго здоров’я і приголомшливих ідей, люблячої родини і справжнього щастя.

Фото: IStock

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