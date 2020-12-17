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17 грудня
День Святого Миколая: листівки
День Святого Миколая – одне з найулюбленіших свят серед дітей, та й дорослих. Усі чекають, що ж принесе їм покровитель в ніч з 18 на 19 грудня – різочку за погану поведінку чи цукерочки з подарунком за хороші вчинки протягом року. Якби там не було, але отримати привітання зі святом Святого Миколая заслуговує кожен. Саме тому ми підготували підбірку листівок до Дня Святого Миколая. Нехай вони піднімуть настрій твоїм близьким та рідним у це чудове свято!
Фото: IStock
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Привітання на День Святого Миколая у віршах