Скільки вихідних буде в грудні 2020 в Україні? Чи буде робочим 31 грудня? Чи буде вихідний на Католицьке Різдво? Зараз все розповімо!

Останній місяць 2020 року побалує нас додатковим відпочинком. Адже вже який рік Католицьке Різдво в Україні має статус офіційного свята. А значить 25 грудня – вихідний! Так як ця дата випадає на п’ятницю, то відпрацьовувати додатковий день не потрібно. А щоб сім’ї підготувалися до Святвечора, робочий день 24 грудня рекомендують скоротити на одну годину.

31 грудня залишиться робочим днем, але також скороченим. На скільки годин раніше співробітники звільняться буде залежати від роботодавця.

Отже, вихідні дні грудня 2020:

5 і 6 грудня – субота і неділя,

12 і 13 грудня – субота і неділя,

19 і 20 грудня – субота і неділя. Не забудьте привітати близьких з Днем Святого Миколая 19 грудня!

25 грудня – Католицьке Різдво, п’ятниця,

26 – 27 грудня – субота і неділя.

Вітаємо з прийдешніми святами!

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