Розкішно прикрасити кімнату до Нового року 2021 не так складно, як здається. Додай трохи штучного снігу, гірлянд, свічок та новорічних музичних хітів для настрою… Складно уявити фінальний результат декорування кімнати? Обирай з цієї фотодобірки ідею новорічного декору до душі. І відривайся на повну!

Як прикрасити кімнату до Нового року:

гірлянда і новорічна мішура

Блискучий “дощик”, сніжинки, зірки, фотографії найкращих моментів за рік … Нанизай на ниточку і прикріпи однією стороною до стелі або карнизу. Створюючи гірлянди, вибери один базовий колір. Наприклад, кольору 2021 року Білого Металевого Бика – беж та металік. Мікс чотирьох і більше відтінків все зіпсує. До слова, сніжинки можна вирізати разом з дітьми або похресниками. Вони будуть в захваті від процесу!

Як прикрасити кімнату до Нового року:

солодкий куточок

Смачні подаруночки, імбирні пряники, шоколадні Санта Клауси або ялинкові кульки … Так, у тебе може бути куточок новорічної швидкої допомоги. Щоб коли захочеться потягнутися за цукеркою під час перегляду фільму «Один вдома», все було під рукою.

Як прикрасити кімнату до Нового року:

ялинка, зроблена своїми руками

Ялинка – це, звичайно, символ Нового року. Але не обов’язково приносити в кімнату дерево. Екоактивісти вже давно використовують імпровізовані «ялинки»: прикрашають гілочки, створюють символ свята із книг, шишечок, дощику…

Як прикрасити кімнату до Нового року:

«зимові пейзажі» на вікнах

Під час новорічного декорування кімнати не забудь про вікна і підвіконня. Зимову красу можна створити за допомогою штучного снігу і трафарету, ялинкових іграшок, сніжинок, гірлянд і свічок. Надихайся!

Веселих свят!

Фото – iStock

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