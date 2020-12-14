День святого Миколая вже на порозі! У ніч на 19 грудня під подушки дітей і близьких підкладають подаруночки. Традиційно в ходу солодощі та мандарини… Але ми пропонуємо додати креативності та підготувати оригінальніші та більш індивідуальні презенти. Не мучся питанням, що подарувати на День святого Миколая. Читай нашу добірку і надихайся.

Подарунки на День святого Миколая:

книги

Комікси, розмальовки, енциклопедії, романи, дитячі книги з 3D картинками, розвиваючі книги… Впевнені, дитина оцінить твою увагу і барвисте оформлення подарунку. Благо, книжкові магазини можуть похвалитися неймовірно великим вибором.

Подарунки на День святого Миколая:

планер

Красивих щоденників, блокнотів чи планерів ніколи не буває багато. Туди можна записувати і найпотаємніші думки, і розробляти план підкорення Всесвіту. Величезний плюс – креативні обкладинки: м’які, дерев’яні, пухнасті, шкіряні, з написами, з блискітками або класичні однотонні. Планер – дуже корисний подарунок, який буде нагадувати власнику про тебе. Адже він завжди під рукою!

Подарунки на День святого Миколая:

подорож

Мрієте про відпочинок всією сім’єю? Чудовим подарунком на Миколая стане поїздка по Україні. Нові враження, нові спільні спогади і, звичайно, багато фотографій.

Подарунки на День святого Миколая:

спортивне спорядження

Зима – час веселощів і розваг! А значить, ігор на вулиці. Діти будуть раді отримати в подарунок на День святого Миколая спортивне спорядження: санки, сноуборд, лижі, набір для хокею, сніголіпку… Не забудьте додати до подарунку ще рукавиці і теплі шкарпетки!

Подарунки на День святого Миколая:

настільні ігри

Настільні ігри – це універсальний подарунок, який збирає разом сім’ю, зближує усіх і залишає прекрасні спогади. Ти зможеш легко підібрати гру під інтереси і захоплення близьких, адже ігор на ринку величезна кількість. Не прогав шанс створити ще одну сімейну традицію.

Подарунки на День святого Миколая:

одяг

Передноворічний період – це час експериментів і веселощів. Подаруй другу до свята Миколая светр зі святковим візерунком чи принтом. А якщо в твоїй компанії скептично ставляться до новорічної атмосфери, то можна влаштувати конкурс на найдивніший новорічний світшот. Точно буде весело!

Подарунки на День святого Миколая:

домашні дрібнички

Подарунки в стилі хюгге стануть доречним доповненням в будинках твоїх друзів чи батьків! Хюгге – це філософія щастя і створення максимального комфорту навколо. Такі речі будуть радувати око, нести в собі маленьку таємницю і спогади! Непогано було б створити набір своїми руками. Основні елементи датського хюгге-декору: це свічки, килимок, торшер, подушки або чайний набір.

Подарунки на День святого Миколая:

іграшки

Ідеальний подарунок для всіх дітей! Подивися, від яких занять малюк отримує величезне задоволення: малює, складає пазли, “моделює” одяг, прикрашає лялькам обличчя, танцює, співає … Під кожне з цих захоплень можна підібрати іграшку, яка буде розвивати талант дитини. Щасливими будуть усі!

Не забувай, що подарунки – це прекрасно, але найбільше близькі цінують увагу і час, проведений разом.

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