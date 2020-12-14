Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Не все втрачено, й життя не закінчено, поки в тебе є хороша історія і друг, якому її можна розповісти. Гороскоп на тиждень для Овнів обіцяє знайомство з людиною, яка переверне твоє життя – в хорошому сенсі. Просто будь готова відкритися!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Рухайся не до того, щоб досягти успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс. Для знаку Телець гороскоп на тиждень прогнозує високу результативність, але за однієї умови. Ти повинна не просто працювати «на автоматі», а любити те, що ти робиш!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Не буває безвихідних ситуації. Бувають ситуації, вихід із яких тебе не влаштовує. Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня для Близнюків попереджає: ні в якому разі не опускай руки. Вихід завжди є, головне – помітити його, а не виламувати закриті двері!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Рак (22 червня – 22 липня)

Не буває невдач – тільки досвід і твої реакції. Повір, це не просто слова. Невдача – не кінець світу, а шанс переглянути свої помилки, визначити слабкі сторони, удосконалити їх, і з новими силами увірватися в боротьбу. Успіх вже поруч!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Натхнення приходить від щоденної роботи. Перевірено! Відгородися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами. Керівництво обов’язково оцінить твоє завзяття до роботи!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Успіх приходить тільки до тих, хто сміє намагатися. Хочеш запустити проект, який здається твоїм друзям і колегам повним божевіллям? Вперед! Досить відкладати на потім. Всі критики та недоброзичливці кусатимуть лікті від заздрощів вже до кінця тижня.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня для знаку Терези каже: не має значення, в якому світі ти живеш, важливо, який світ живе в тобі. Перестань засуджувати оточуючих, шукати чужі помилки, скаржитися на життєві перешкоди. Займися собою. Наповни себе змістом. Удосконалюйся. Це принесе тобі набагато більше користі, ніж ти собі уявляєш.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня для знаку Скорпіон говорить: завжди пам’ятай, хто був з тобою у важкі часи. Цінуй людей, які підтримують тебе, які завжди готові підставити тобі плече, які готові на все, щоб ти був щасливий. Мати таку опору в житті – неймовірний подарунок від Всесвіту. Не втрать його! І будь вдячним.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня для знаку Стрілець попереджає: час безцінний, подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Одного разу ти можеш обернутися – роки пройшли, а життя не змінилося на краще. Все тому, що успіх залежить не від часу, а від зусиль, які заради нього прикладаєш. Встань з дивану і почни діяти вже зараз.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Період тебе чекає той ще! Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня для знака Козеріг говорить: скоро на тебе проллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, і кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується зліт. Ти отримаєш перспективну пропозицію по роботі. Нова посада – нові можливості. І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Щастя близько! Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня для знака Водолій попереджає: якщо ти плачеш не від щастя, перестань. Заплаканими очима куди складніше побачити прекрасне, а воно, повір, буде оточувати тебе весь тиждень. Зірки готують неймовірний сюрприз. Схоже, на любовному фронті очікуються зміни!

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Думай позитивно! Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня для знака Риби попереджає: перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

Фото: istockphoto