Наближається Новий рік 2021, а це означає, що усі господині зайняті пошуком крутих рецептів до святкового столу. Адже, скоріше за все, більшість буде зустрічати рік Бика саме вдома – у себе або у когось з друзів чи рідних. Карантинні обмеження ніхто не відміняв. А який же новорічний стіл без десертів? Ми підготували для тебе ТОП-3 новорічних десерти, які легко можна приготувати вдома, аби порадувати себе та гостей солоденьким на свято.

Різдвяне поліно

Хочете підкорити гостей у Новорічну ніч? Тоді вмикайте режим відчайдушної домогосподарки та беріться до приготування традиційного французького торту – бюш де Ноель у формі різдвяного поліна.

Різдвяне поліно: інгредієнти

Кавовий крем

Білок 4-х великих яєць

Цукор – 1 ст.

Несолоне вершкове масло – 24 ст. л. (330 гр.)

Суха розчинна кава – 2 ст. л.

Ром або бренді – 2 ст. л.

Шоколадний Женуаз – 1 корж

Марципан

Мигдальна паста – 220 г

Цукрова пудра – 2 ст. л.

Світлий кукурудзяний сироп – 3-5 ст. л.

Декорування

Какао-порошок

Червоний і зелений харчовий барвник

Цукрова пудра

Шоколадний бісквіт Женуаз

Яйця – 3 шт.

Яєчні жовтки – 3 шт.

Дрібка солі

Цукор – 3/4 ст. л.

Борошно для тортів – 1/3 ст. л.

Кукурудзяний крохмаль – 1/3 ст. л.

Алкалізоване какао – 1/4 ст. л.

Готуємо різдвяне поліно покроково:

Щоб приготувати шоколадний бісквіт Женуаз, встановіть решітку на середньому рівні духовки і розігрійте духовку до 200°С. Наповніть каструлю середнього розміру водою наполовину і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, щоб вода повільно кипіла. У чаші збийте яйця, жовтки, сіль і цукор. Поставте чашу над каструлею з киплячою водою і акуратно збивайте, поки суміш не нагріється приблизно до 37°С (перевірте пальцем). Поставте чашу до міксера з насадкою вінчик і збийте на середній швидкості, поки яєчна суміш не охолоне (помацайте миску) і збільшиться в об’ємі в три рази. Просійте 1/3 борошняної суміші в чашу зі збитими яйцями. За допомогою силіконової лопатки вмішайте борошно, перемішуючи рівномірно і зскрібаючи її зі стінок і дна чаші, щоб вона не накопичувалася і не утворювала грудки. Точно так само вмішайте ще 1/3 борошняної суміші, а потім всю борошняну суміш. Викладіть тісто в підготовлену форму і вирівняйте поверхню. Випікайте Женуаз приблизно 10-12 хвилин, або поки бісквіт добре не підніметься і не стане щільним на дотик. За допомогою невеликого ножа від’єднайте бісквіт від бортиків форми. Викладіть корж на решітку і дайте йому охолонути прямо на папері. Зніміть папір, коли бісквіт охолоне. Аби приготувати масляний крем, збийте яєчні білки і цукор у мисці міксером. Поставте масу на каструлю з киплячою водою і акуратно збивайте, поки цукор не розчиниться і яєчні білки не стануть гарячими. Поставте чашу до міксера і збивайте вінчиком на середній швидкості, поки маса не охолоне. Поміняйте вінчик на насадку-лопатку, додайте розм’якшене вершкове масло і продовжуйте збивати, поки крем не стане однорідним. Розчиніть каву в алкоголі і додайте в крем. Викладіть бісквіт з форми і зніміть папір. Переверніть його на чистий аркуш паперу. Змастіть бісквіт половиною масляного крему. Допомагаючи собі папером, скатайте бісквіт у щільний рулет. Перекладіть на деко і поставте в холодильник мінімум на 30 хвилин або поки крем не застигне. Залишки масляного крему залиште для того, щоб прикрасити поліно. Щоб приготувати марципан, змішайте мигдальну пасту з 1 ст. л. цукрової пудри і збийте на низькій швидкості, поки пудра майже не вбереться. Додайте, залишки цукрової пудри і перемішайте, поки суміш не стане схожа на дрібну крихту. Додайте половину кукурудзяного сиропу і продовжуйте перемішувати, поки марципан не почне ліпитися, як сніжка. Якщо потрібно, додайте кукурудзяний сироп. Перекладіть марципан на робочу поверхню і місіть до отримання однорідної маси. Щоб зробити марципанові гриби, скачайте 1/3 частина марципану в циліндр довжиною 15 см. І розріжте на шматочки довжиною 2,5 см. З половини шматочків сформуйте кульки. Зі стебел та кульок-капелюшків зробіть грибочки та посипте какао-порошком. Щоб зробити листя падуба, у залишки марципана додайте зелений барвник і сформуйте довгий циліндр. Розплющите задньою частиною ложки, потім відокремте марципан від робочої поверхні шпателем. Виріжте ромби, щоб вийшли листочки. Щоб зробити ягоди падуба, вмішайте червоний барвник в крихітний шматочок марципану. Скачайте з нього маленькі кульки. Щоб зробити шишки, замісіть какао-порошок в залишки марципану. Розділіть навпіл і сформуйте два конуса. Наріжте боки конусів кінчиками ножиць. Розгорніть торт. Обріжте кінці по діагоналі, починаючи розрізати приблизно в 5 см від кожного кінця. Встановіть відрізаний шматок зверху на поліні. Вкрийте поліно масляним кремом. Проведіть по поверхні крему виделкою, щоб вона була схожа на кору дерева. Перекладіть поліно на тарілку і прикрасьте марципаном. Присипте поліно невеликою кількістю «снігу» у вигляді цукрової пудри. Можна подавати!

Новорічні брауні

Навіть найпростіший шоколадний брауні можна зробити новорічним. Варто лишень порізати його у формі трикутничків та прикрасити – зробити з них ялинку чи оленя. І святковий настрій гарантований!

Новорічні брауні: інгредієнти

Вершкове масло – 220 г + додатково для змазування форм

Цукор – 1,5 ст. л.

Ванільний екстракт – 1 ч. л.

Яйця – 3 шт.

Мука – 1 ст. л.

Какао-порошок – 0,5 ст. л.

Дрібна сіль – 1 ч. л.

Розпушувач тіста – 0,5 ч. л.

Темний шоколад в гранулах стандартного розміру – приблизно 340 г

Жувальні цукерки зі смаком шоколаду – 16 шт.

Червоні або коричневі шоколадні драже в цукровій глазурі – 16 шт.

Ванільне вафельне міні-печиво – 16 шт.

Міні-маршмелоу – 16 шт.

Міні-гранули темного шоколаду – приблизно 1 ч. л.

Карамельні міні-тростини (довжиною приблизно 6 см) – 32 шт.

Готуємо новорічні брауні покроково:

Розігрійте духовку до 175°С. Змастіть вершковим маслом дно і стінки двох круглих форм для коржів діаметром 20 см. Виріжте з пергаментного паперу два кола діаметром 20 см. І застеліть ними дно форм. У мисці середнього розміру змішайте вершкове масло, цукор, ваніль і яйця. В іншій мисці змішайте віночком борошно, какао-порошок, сіль і розпушувач. Додайте сухі інгредієнти до вологих і перемішайте до повного змішування. Вмішайте 1 ст. л. шоколадних гранул стандартного розміру і розлийте тісто по підготовленим формам, розгладжуючи його поверхню. Випікайте, поки по краях не почне утворюватися скоринка, краю повинні відходити від стінок форми, а зубочистка, вставлена в центр коржа, повинна вийти чистою, 35-40 хвилин. Тим часом розріжте уздовж навпіл половину жувальних цукерок. Пальцями надайте кожній половинці каплевидную форму, щоб вийшли вуха оленя. Розтопіть 2 ст. л. решти шоколадних гранул звичайного розміру в мікрохвильовій печі протягом 20 секунд. За допомогою краплі розтопленого шоколаду приклейте червоні драже до кожного ванільного вафельного печива, щоб зробити носи. Розріжте кожен міні-маршмелоу навпіл поперек. Вставте по одній шоколадної міні-гранулі загостреним кінцем в плоску, розрізану сторону кожного шматка маршмелоу, щоб зробити очі. Коли брауні охолоне, розріжте кожний на 8 рівних трикутників. За допомогою кондитерського шпателя або лопатки для торта викладіть трикутники з форми. Потім складіть всі деталі. І тепер у вас є свої святкові олені!

Пряникові чоловічки

Немає більшої класики на новорічно-різдвяному столі, ніж пряникові чоловічки. Вони завжди радують дітей та дорослих, а ще їх весело готувати усією родиною. Відповідь на запитання, що приготувати з десертів на Новий рік 2021, стає доволі очевидним.

Пряникові чоловічки: інгредієнти

Борошно – 2 ст. л. + додатково для роботи

Мелений імбир – 1 ст. л.

Мелена кориця – 1 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Мелений запашний перець – 1/4 ч. л.

Тертий мускатний горіх – 1/4 ч. л.

Розпушувач тіста – 1/4 ч. л.

Дрібна сіль – 1/4 ч. л.

Вершкове масло – 55 г

Цукор-пісок – 0,5 ст.

Меліса – 1/4 ст.

Яйце – 1 шт.

Цукрова пудра – 220 г

Сухий яєчний білок – 1/4 ст.

Харчовий барвник бажаних кольорів

Жувальні мармеладки куполоподібної форми – 8 шт.

Готуємо пряникових чоловічків покроково:

У мисці середнього розміру ретельно змішайте віночком борошно, імбир, корицю, соду, запашний перець, мускатний горіх, розпушувач і сіль. У великій мисці міксером збийте вершкове масло і цукор до отримання блідої пишної маси, близько 3-х хвилин. Вмішайте мелісу, а потім яйце. Зменшіть швидкість міксера і поступово вмішайте борошняну суміш, щоб замісити тісто, потім збільшіть швидкість і збивайте, щоб добре змішати всі інгредієнти, і у вас вийшло липке тісто. Розділіть тісто навпіл, сформуйте два диска і загорніть кожен в поліетиленову плівку. Покладіть в холодильник мінімум на дві години або на ніч. Потім за допомогою спеціальних формочок виріжте чоловічків. Випікайте печиво в духовці, помінявши листи місцями і повернувши їх іншим боком в середині випікання, поки воно не стане злегка твердим на дотик, але не потемніє, приблизно 12 хвилин. Повторіть те ж саме з рештою тестом. Остудіть печиво протягом 5-ти хвилин на деках, потім перекладіть на решітку, щоб повністю остудити перед нанесенням глазурі. У великій мисці змішайте цукрову пудру і білок. Додайте 3 ст. л. води і збийте вручну до загустіння глазурі. Глазур повинна бути білосніжною і густий, але не пишною і без бульбашок повітря. Розкладіть глазур по різним мискам і підфарбуйте в бажані кольори. Покладіть глазур в кондитерські мішки і обріжте кути до потрібного розміру. Прикрасьте глазур’ю печиво, розмалювавши чоловічків. Їсти можна навіть з келихом шампанського опівночі!

Гарного новорічного застілля!

Фото: IStock

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