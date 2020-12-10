Що потрібно встигнути зробити до Нового року 2021: список справ на грудень

Новий рік 2021 вже наближається. Що варто встигнути зробити до 31 грудня, щоб почати життя з чистого аркуша? Ми підготували для тебе список з 7 важливих пунктів, виконавши які ти станеш трішечки щасливішим. Отже!

Позбудься речей, якими ти не користувався (-лась) рік

Ревізія одягу, книг, прикрас і сувенірів з різних країн допоможе тобі звільнити багато простору. Давай будемо чесними, ти активно користуєшся тільки 30% речей в будинку. Все, до чого ти не торкався (-лась) рік, що не викликає позитивних емоцій, а просто накоплюється – продай або в коробки і на виніс. Якщо шкода викидати – віддай на благодійність. По всій Україні є пункти прийому речей для нужденних. В результаті, і простір звільниш, і комусь подарунок зробиш.

2. Віддай борги і підрахуй бюджет

Не варто починати Новий 2021 рік як боржник. Навіщо тягнути ці проблеми в майбутнє? Краще розподілити гроші таким чином, щоб закрити всі неприємні фінансові питання до кінця грудня. Ще місяць попереду, можна взяти підробіток або скоротити витрати. А якщо ти розумниця і живеш в плюсі, то ми пишаємося тобою.

3. Напиши свій список гордості

Рутинні справи і швидкість життя часто вганяють нас у депресію. Іноді здається, що рік пройшов жахливо і нічого з того, що планувалося, не вдалося досягти. Але фішка в тому, що люди схильні концентруватися на негативі. Тому важливе завдання – напиши, що хорошого трапилося в 2021 році. Наша порада – погортай фотки в телефоні, перечитай щоденник, якщо ти його ведеш. І сам (-а) здивуєшся, про скільки крутих зроблених справ ти забув (-ла).

4. Виконай свою маленьку мрію

Виділи вихідний тільки для себе і дозволь собі guilty pleasure. Це те, що радує, але ти цього трохи соромишся або свариш себе. Іншими словами, відірвися в тому, в чому себе стримував (-а). Спробуй щось нове, купи, що давно хотілося. Відправся в інше місто на екскурсію. Насолодися моментом!

5. Створи святкову атмосферу

Так-так, всі вже дорослі. Але гірлянда і різдвяні фільми на фоні творять чудеса. Трохи очікування дива не завадить в буднях, перенасичених інформацією. Час хьюгге прийшов. Пора діставати все красиве, новорічне і запрошувати друзів і рідних на посиденьки.

6. Зміцни відносини з тими, хто тобі дорогий

Давай по-чесному, образи і сварки нікому не приносять радості і задоволення. Навіщо витрачати час даремно, якщо можна насолоджуватися спілкуванням? Зроби перший крок до примирення з тими, з ким посварився (-лась). Побачиш, відверта розмова з близькими для тебе людьми зніме внутрішнє напруження і всі стануть трішечки щасливішими. І обов’язково приділи час батькам.

7. Підготуй подарунки

Ооо, це багато хто залишає на останній момент. А потім бігає 29 грудня по всіх магазинах і збирає залишки. Полегши собі життя і підготуйся заздалегідь. Ще є час не тільки дізнатися про те, що близькі хотіли б отримати в подарунок, але і купити найкращий варіант презенту.

І найголовніше передноворічне правило: вір в чудо – воно поруч!

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