Через пандемію буває складно знайти антисептик в аптеках і магазинах. А профілактика коронавірусу може вберегти від зараження. Пам’ятай, що перекис водню не вбиває мікроби, як і настойки ромашки. Як варіант можна використовувати хлоргексидину біглюконат. Щоб не стояти в чергах в аптеках і не шукати санітайзер по всьому місту, краще зроби його вдома сам (-а) в потрібній кількості. Записуй рецепт, що рекомендує ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я)!

Антисептик: інгредієнти і покроковий рецепт

Тобі знадобиться:

етиловий спирт – 830 мл,

перекис водню – 42 мл,

гліцерин – 15 мл,

кип’ячена чи дистильована вода,

за бажанням сік алое чи аромомасла.

Покрокове приготування антисептика вдома:

Приготуй ємність для розмішування та зберігання і кілька пляшечок з дозатором.

У велику ємність вилий етиловий спирт, перекис водню, гліцерин та розбав водою (не гарячою). Додатково можна сік алое. Цей інгредієнт та гліцерин захистять шкіру від сухості і допоможуть міні-ранкам затягнутися.

Якщо запах дуже спиртовий, можна додати краплю ефірного масла, яке тобі подобається. Гарненько все перемішай. І розлий по пляшках з дозатором.

Все, антисептик готовий!

Просто протерти руки антисептиком мало. Щоб убити максимальну кількість мікробів потрібно 3 мл рідини. Її потрібно налити в долоню або зробити близько 20 пшиків диспенсером. Суміш повинна покривати всю площу долоні, обов’язково проникати в простір між пальцями і під нігтями. Час обробки – від 30 секунд. Дітям не рекомендують сушити руки спиртовими настоянками. Краще по можливості використовуйте мило.

Якщо ти відчув (-а) якісь симптоми нездужання, то обов’язково прочитай цей матеріал. Бережи себе і будь здоровим (-ою).

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