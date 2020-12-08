Коли католицьке Різдво в Україні? Дата і традиції

Католицьке Різдво в Україні є офіційним святом на державному рівні. Саме тому вже вчетверте за роки незалежності жителі України мають додатковий вихідний у 25 грудня.

Цього року католицьке Різдво припадає на п’ятницю, відповідно, українці будуть відпочивати відразу три дні поспіль. Також 24 грудня робочий день буде скороченим.

Як святкують католицьке Різдво: традиції

Сцена народження Ісуса в хліві і легенди про волхвів, які приносять дари, вже давно стали частиною не тільки світового мистецтва, а й елементів новорічного декору. Через роки все міцно переплелося: і церковні канони, і забобони, і пропозиції ринку товарів. Які ж традиції католицького Різдва в 2019?

Різдво потрібно відзначати в колі близьких людей або в церкві.

Віруючі тримають строгий Різдвяний піст. До слова, найсуворіший день посту – 24 грудня, Святвечір. Перекушувати дозволено тільки дітям.

Сім’я зобов’язана відвідати хоч одну з трьох святкових мес у храмі. Перша починається опівночі і оспівує єдність Отця і Сина. Друга – на світанку і символізує початок нового життя. А третя – вдень та присвячена народженню Ісуса.

Будинок прикрашають не тільки всередині, а й зовні. Основний атрибут – вінок з гілочок сосни або ялинки, який вішають на дверях і кладуть в центрі святкового столу. Ще один важливий символ – гілочка омели, що символізує Життя. Її вішають над дверима. І хто під нею зустрічається, той зобов’язаний поцілуватися.





Вірять, що чим розкішніший стіл на Різдво, тим багатшим і ситнішим буде наступний рік. Основна страва святкового меню – запечена індичка або качка. Більш релігійні сім’ї спочатку їдять спеціальний пісний хліб, що називається оплаток. Перед початком трапези сім’я обов’язково виголошує молитву.

У католиків прийнято обмінюватися подарунками саме на Різдво, а не на Новий рік, як у православних.

Фото – IStock

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