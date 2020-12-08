Католицьке Різдво 2020 в Україні: що не можна робити
Католицьке Різдво в Україні вже третій рік має статус офіційного свята. П’ятниця, 25 грудня, – вихідний, і у католиків буде достатньо часу, щоб в колі сім’ї підготуватися до одного з найголовніших релігійних свят року – Різдва!
Різдво – це, власне, народження Ісуса Христа. За переказами, Діва Марія та її чоловік Йосип вимолили собі дитину. І сталося диво непорочного зачаття. Незабаром яскрава Віфліємська зірка засяяла на небі і своїми променями оповістила, що у світ прийшов Спаситель людства. Саме з цього моменту почалася нова ера літочислення – «від різдва Христового».
Що заборонено робити на католицьке Різдво?
Щоб не привернути до сім’ї нещастя і хвороби, католики намагаються:
- не працювати по дому. Вони не виносять сміття, не шиють, не прасують, не вишивають, нічого не лагодять у домі.
- не вдягають чорний та старий одяг. Адже він може притягнути бідність.
- не лаються. Адже цей день не можна оскверняти.
- не прибирають їжу зі столу до настання Різдва.
- ворожіння вважається страшним гріхом. Тому воно теж заборонене.
- не відмовляють у милостині. Адже Бог перевіряє серце на доброту і чуйність.
Тепер ти повністю підготовлений (-а) до святкування Католицького Різдва в Україні. І ще є час придумати, як прикрасити квартиру і сервірувати стіл. Нехай твоє Різдво буде незабутнім і по-сімейному теплим і радісним.
Фото – IStock
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