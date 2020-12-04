Сьогодні для дітлахів – найочікуваніша ніч у році. Адже кожен хоче знайти під подушкою подарунки від святого Миколая. Поки на дворі ще не стемніло, і святкове диво не прийшло, почніть створювати цю магічну атмосферу вдома. Спечіть із своєю малечею печиво-зірочки. Повірте, цей процес буде надзвичайно захоплюючим. Фігурні солодощі наповнять ваш будинок ароматом і очікуванням свята.

Ведуча програми «Ревізор Х» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова ділиться своїми дитячими спогадами напередодні Дня святого Миколая.

– Обожнювала, коли ми з бабусею пекли булочки, – каже Юля. – Найбільше я любила їх з маком. Зараз пригадую цей неймовірний аромат… Навіть настрій був піднесений та якийсь магічний. Рекомендую і вам сьогодні з дітками провести весело час і спекти святкове печиво. Рецепт простий, а «зірочки» виходять дуже смачними.

Шоколадне печиво: рецепт приготування покроково

Печиво на День Святого Миколая: інгредієнти

3 білка

300 г мигдального борошна

250 г цукрової пудри

2 ч. л. кориці

сік ½ лимона

1 дрібка солі

цукровий пісок

Чорничні мафіни: рецепт приготування покроково

Печиво на День Святого Миколая: інгредієнти для глазурі

сік ½ лимона

100 г цукрової пудри

1 білок

1 форма-виїмка у вигляді зірки

Готуємо печиво на День Святого Миколая покроково!

Як приготувати тісто для печива на День Святого Миколая:

1. Збий в піну білки з дрібкою солі. Відстав;

2. У мисці змішай мигдальне борошно, цукор, корицю та лимонний сік;

3. Обережно введи білки, щоб вийшло однорідне тісто, і на 1 годину поставте в холодильник;

4. Розігрій духовку до 180 градусів. Лопаткою розмаж тісто шаром в 1 см. по поверхні, рясно посипаній цукровим піском, щоб тісто не прилипло;

5. Формою-виїмкою виріж зірочки й переклади їх на змащене маслом і присипане борошном деко (лопатку і виїмку треба регулярно обполіскувати теплою водою);

6. Випікай 12-15 хвилин (печиво має злегка підрум’янитися). Дай охолонути.

Як приготувати глазур для печива на День Святого Миколая:

1. Збий білок з лимонним соком і цукровою пудрою до гладкості;

2. Вкрий глазур’ю зірки і залиш їх підсихати на всю ніч. Згодом печиво трохи затвердіє;

3. Якщо збираєшся відразу подавати зірочки на стіл, випікай їх 15 хвилин.