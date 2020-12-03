Хочеш дізнатися, як схуднути в ногах? Тоді наш матеріал буде дуже доречним! Ми зібрали найефективніші вправи для схуднення ніг, які можна виконувати в домашніх умовах. Займайся регулярно й результат не змусить довго чекати!

На G.SPACE є крутий спортивний відеопроект «ЖИРнеОК». Спільно з фітнес-тренером Анною Бабич ми записали серію уроків, присвячених прокачуванню тієї чи іншої групи м’язів. Які вправи найдієвіші? Як правильно їх виконувати? Який спортивний інвентар тобі для цього необхідний? На що варто звертати увагу під час тренувань? Відповіді на ці та багато інших питань ти знайдеш у наших роликах.

Як підтягнути груди в домашніх умовах: вправи

І так як сьогодні ми говоримо про те, як схуднути в ногах, пропонуємо тобі подивитися одразу два видеоуроки з цієї теми. Не лякайся, перегляд не забере в тебе багато часу! В кожному ролику зібрані найефективніші вправи для схуднення ніг, які можна виконувати в домашніх умовах. Дотримуючись наших рекомендацій, ти зможеш привести свою фігуру в порядок у найкоротші терміни!

Качаємо ноги в домашніх умовах: відеоурок №1

Video: Вправи для схуднення ніг: качаємо ноги в домашніх умовах Як схуднути в ногах? Вправи для схуднення ніг, які можна виконувати в домашніх умовах. Ефективні вправи, щоб накачати ноги

Качаємо ноги в домашніх умовах: відеоурок №2

Video: Вправи для схуднення ніг: качаємо ноги в домашніх умовах Як схуднути в ногах? Вправи для схуднення ніг, які можна виконувати в домашніх умовах. Ефективні вправи, щоб накачати ноги

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