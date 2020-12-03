Апельсиновий какао: рецепт приготування покроково
Як приготувати апельсиновий какао, щоб гості просили добавки? Ми знаємо! Читай рецепт приготування апельсинового какао покроково
Зима – це час «ванілі»: теплі пледи, любовні романи у твердій палітурці, в’язані шкарпетки і, звісно ж, гаряче какао у кухлі з товстими стінками. Упевнені, цей ароматний шоколадний напій люблять усі! Тому сьогодні ми хочемо поділитися з вами абсолютно особливим рецептом какао – какао з апельсиновим лікером.
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Апельсиновий какао: інгредієнти
- апельсиновий лікер 3 ст. ложки
- молоко 4 склянки
- окріп 1/3 склянки
- какао-порошок 1/4 склянки
- дрібка солі
- цукор 1/2 склянки
Готуємо апельсиновий какао покроково:
- Цукор, какао-порошок і сіль заливаємо гарячою водою. Доводимо наше какао до кипіння, і на невеликому вогні проварюємо 2 хвилини.
- В окремій каструльці гріємо молоко. Можна скористатися мікрохвильовкою, тільки будьте обережні – гріти рідину в мікрохвильовій печі в принципі не рекомендується. Та якщо вже ви вирішили зекономити час, налийте молоко у глиняний кухоль – скляні та металеві посудини використовувати в жодному разі не можна!
- Вливаємо тепле молоко у какао-суміш, перемішуємо і знімаємо з вогню.
- Додаємо апельсиновий лікер (можна на основі вершків) і перемішуємо! Готово!
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За бажанням можна посипати напій меленою корицею або тертим шоколадом. Смачного!
Фото: istock
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