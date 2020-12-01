Увесь світ чекає на Новий 2021 рік та готується попрощатися зі складним пандемічним 2020-им. Здається, самоізоляція та вечірка несумісні. Проте не поспішайте сумувати. Дотримання санітарних норм – не причина ігнорувати свято. Креативна ідея та правильна організація події допоможе зустріти Новий рік 2021 як належить. Ми підготували для вас декілька тем для будь-якої компанії. Надихайтеся та не забувайте берегтися від COVID.

Ідеї для вечірки на Новий рік 2021

«Оскар»

Дистанційна робота створила свої правила дрес-коду: піджак, блуза та піжамні штані. Верхня частина для онлайн-нарад, а нижня для зручності. Чому б не зустріти 2021-й рік у всій красі? Хай образи сяють розкішшю, а макіяжу позаздрить сама Кім Кардаш’ян. Квартиру можна стилізувати під урочисту подію: осяйна червона доріжка, стильна фотозона, квітковий декор та святкове особливе меню. Пора відійти від класичних новорічних страв, та спробувати щось нове та екстравагантне. Для реалізації цієї ідеї не обов’язково витрачати тисячі гривень. Створити красу вам допоможуть друзі та фантазія.

«Ті, що вижили»

Рік, що минає, для багатьох був складним. Чому б не посміятися із негараздів, які вже в минулому? Адже попереду на всіх чекають нові можливості для особистого розвитку та реалізації задуманих планів. Тема диктує і стилістику вечірки. Квартиру можна перетворити у своєрідний бункер, відділити простір для святкування жовтою стрічкою, доповнити особливим світлом та костюмами спецзахисту, які ви із задоволенням скинете після бою курантів, залишившись у святковому вбранні. Якщо настрою для перегляду новорічних програм не буде, завжди є можливість увімкнути улюблений фільм та влаштувати тематичний перегляд із перервами на закуски, напої та розмови.

«Онлайн рейв»

Може трапитися, що на Новий рік ви опинитеся на самоті. Та це не привід засмучуватися. Адже є гарна ідея відсвяткувати рік Бика разом онлайн із друзями. А якщо ваші близькі зараз за кордоном, то створюється прекрасна можливість провести 2020-й не один раз! «Онлайн рейв» – це вайб вечірок, задушевних розмов, клубного світла та найулюбленіших треків. Під час святкування ви можете розігрувати лоти за найкращий танок, додати караоке, гру «Правда чи дія» та все, що забажаєте.

«Олів’є party»

Нове – це дуже забуте старе. У 2020-му стилістика 90-х вже набула рис вінтажу. Гобелени із оленями, платівки із піснями естрадних артистів, вітровки Adidas, салат «Олів’є» вже викликають не роздратування, а посмішку. Тільки уявіть вечірку під класичне бабусине меню, де гості у луках з 90-х танцюють під хіти «Аква Віти» та групи «Вхіду у змінному взутті», в якій Потап починав свою кар’єру. Поцікавтесь музикою того часу, вам буде що обговорити із друзями!

«Найкращий фільм чи серіал року»

Карантин хоч і зупинив на певний час кіновиробництво, та все ж порадував кіноманів яскравими прем’єрами. Чому б не перевтілитися у найулюбленішого персонажа якщо не року, то всіх часів і народів. Правильна стилізація одягу дозволить вам економно розпорядитися бюджетом та створити один із найяскравіших спогадів високосного року. Якщо роздумуєте над костюмом, нагадаємо, які прем’єри серіалів та фільмів відбулися у 2020-му.

Як бачите, карантин – не привід відмовлятися від веселощів. Сподіваємося, ми надихнули вас зустріти Новий рік 2021 креативно та у гарному гуморі.

Фото – iStock

Більше новин:

Куди поїхати на Новий рік 2021 Україні

Манікюр 2021: які тренди нас чекають в новому році