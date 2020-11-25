Як поводитися з грошима, щоб у 2020 році не втрачати їх, а примножувати? Ми вже все дізналися і підготували для тебе фінансовий гороскоп на 2020. Там дуже багато корисних порад! А щоб не залишитися з порожнім гаманцем у перший місяць зими року Білого Металевого Пацюка, читай фінансовий гороскоп на грудень 2020 для всіх знаків зодіаку

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Овен (21 березня – 20 квітня)

Кажуть, що гроші – корінь усякого зла. Те ж саме можна сказати про безгрошів’я, яке, на щастя, тобі точно не загрожує в грудні-місяці. Фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Овнів каже, що твоє матеріальне становище буде стабільним – витрати не перевищуватимуть доходів, але й додаткових грошових надходжень чекати не варто.

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Телець (21 квітня – 21 травня)

Кажуть, що багатство – здатність повністю спробувати життя на смак. Що ж, схоже, у тебе скоро з’явиться можливість це перевірити! Фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Тельців прогнозує додаткові грошові надходження в перший місяць зими. Завдяки цьому ти зможеш влаштувати собі в січні luxury-відпочинок, про який давно мріяла.

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Або ти керуватимеш своїми грошима, або їх відсутність керуватиме тобою. В тебе все ще є час навчитися тонкому мистецтву грошового управління. Фінансовий гороскоп на грудень 2019 для Близнюків попереджає: якщо до кінця роки не освоїти ази економії, наступний 2021 рік можеш провести з напівпорожнім гаманцем.

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Рак (22 червня – 22 липня)

Іноді твої найкращі інвестиції – ті, які так і не були зроблені. І ця фраза повинна стати твоїм кредо в перший місяць зими. Фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Раків попереджає, що необхідно поберегтися від необдуманих вкладень і розтрат. Інакше весь наступний рік тобі доведеться економити, щоб закрити всі «дірки» в своєму бюджеті.

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Лев (23 липня – 22 серпня)

Є люди, у яких життя для грошей, а є, у яких гроші для життя. До якої групи входиш ти – вирішувати тільки тобі. Але пам’ятай, що від цього вибору залежить твій успіх. Фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Лева прогнозує тобі справжнє випробування грошима: тебе буквально озолотять, і якщо ти не піддаватимешся спокусі – твій матеріальний стан зростатиме в 2021 році.

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Ти станеш справжнім фінансовим щасливчиком у грудні! Масштабні покупки, вкладення у великі проекти окупатимуться на 200 відсотків. Фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Дів каже: це твій час – насолоджуйся заслуженим «службовим романом» із фортуною! Думаєш зробити серйозну інвестицію? Вперед! Хочеш придбати нерухомість? Зроби це!

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гроші – це лише засіб. Вони приведуть тебе до будь-якої мети, але не замінять тебе біля керма. Це те, що тобі потрібно пам’ятати протягом місяця. Фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Терезів не обіцяє нових матеріальних надходжень цього року, але підкреслює, що тобі вдасться створити основу для їх появи в січні 2021.

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Запам’ятай: тільки дурні витрачають гроші на непотрібні речі, мудрі ж люди витрачають їх на свій розвиток. Фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Скорпіонів обіцяє стабільне матеріальне становище протягом усього місяця. Але є одна умова: до витрати грошей ти повинна підходить раціонально, інакше «покупки на емоціях» тебе знищать.

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Багато людей не замислюються про гроші до тих пір, поки ті не закінчуються. І це їхня головна помилка, адже гроші люблять рахунок і раціональний підхід! Фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Стрільців говорить, що тобі необхідно уважніше ставитися до грошей. Не спускай їх на непотрібні дрібнички, інакше до кінця місяця ламатимеш голову, у кого ж їх позичити.

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Тобі нереально везтиме в фінансовому плані. Можеш розраховувати на солідну надбавку до зарплатні або премію. Ти багато працювала останнім часом – начальник це бачив і нарешті вирішив винагородити. Саме це говорить фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Козерогів.

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Не варто боятися змін. Найчастіше вони трапляються саме в той момент, коли вони необхідні. У грудні-місяці твоє життя може круто змінити напрямок, але не переживай. Фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Водоліїв каже, що завдяки цьому ти знайдеш нові джерела прибутку. І вельми солідні!

Фінансовий гороскоп на грудень 2020: Риби (19 лютого – 20 березня)

Люди витрачають гроші, які вони важко заробиляли, на речі, які їм не потрібні, щоб вразити тих, хто їм не подобаються. Не будь у їхньому числі! Фінансовий гороскоп на грудень 2020 для Риб обіцяє матеріальне благополуччя тим, хто ставиться до грошей бережливо та раціонально.

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