Що готує нам любовний гороскоп у розпалі року Білого Сталевого Пацюка? Довгохвостий господар 2020 року – досить норовистий, але в той же час полохливий, і щоб Щур став другом, доведеться його приручати. Повільно і акуратно! А це значить, що в новому році всім знакам зодіаку потрібно буде попрацювати над своїми відносинами, але результат, який на тебе чекає, точно вартий будь-яких зусиль! Подробиці шукай в нашому любовному гороскопі на 2020 рік для всіх знаків зодіаку.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У 2020 році Овнам море по коліно! І це не випадково – у тебе буде мегаперспективний період. Ти зможеш підкорити нові вершини, піднятися по кар’єрних сходах і навіть прославитися! Але найголовніше – не забувай контролювати свої емоції, інакше є ризик «облажатися» і зійти з потрібного напрямку. А ось в любові справи йтимуть не так гладко, як в кар’єрі. Зірки передбачають можливий розрив або ж непростий період у відносинах. Але не слухай їх і будь хитрішим: візьми ініціативу у власні руки, подбай про комфорт своєї другої половинки і все буде чудово!

Телець (21.04 – 20.05)

Тельці, зізнавайтесь, кому ви продали душу за таке везіння в 2020? Ви станете володарями справжнісінького любовного магніту. Причому притягувати він буде всіх без винятку, навіть перехожих! Тому рекомендуємо скористатися можливістю і якомога частіше бувати в великих компаніях, адже у тебе є величезний шанс зустріти свою половинку! Тільки не розпиляйся на всіх підряд та фільтруй власне оточення, неприємних «сюрпризів» долі ще ніхто не відміняв!

Близнюки (21.05 – 21.06)

Близнюки весь рік будуть літати, особливо на крилах любові! Все буде дуже круто: і нові романи, і подорожі, але за цією ейфорією не забувай стежити за своїми словами! Будь-яке зайве слово може не тільки образити близьких, але і нашкодити тобі самому. А ось для дівчат у нас особливо хороша новина: скоро ви НАРЕШТІ зможете приміряти весільну сукню. Так що будьте готові попрощатися з самотністю!

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, Пацюк не буде потурати вашим капризам, тому запасіться фарбами: доведеться розмальовувати 2020 рік самостійно. Буде багато можливостей, ключову роль в яких відіграють саме ваша ініціативність і внутрішній стрижень. Особливо це стосується нових знайомств і кар’єрного росту. А ще новий рік виступить в ролі феї і буде виконувати твої бажання, тому, якщо ти давно мрієш відкрити власний бізнес, то настав час діяти!

Лев (23.07 – 23.08)

У 2020 сентиментальність Львів все-таки здолає! Та й не просто так, вони ж так легко закохуються! Цей рік перевірить тебе на міцність і відданість. Життя закрутить-завертить, ти обзаведешся новими знайомствами, які в майбутньому вирішать твою долю. Головне, не забувай, що вірність завжди на першому плані, тому краще не зли Пацюка необдуманими вчинками і легкістю свого характеру. І до речі, зверни увагу на кар’єру, тут фортуна тобі підморгує.

Діва (24.08 – 23.09)

Діви, в наступному році між клубом і річним звітом краще вибирайте друге. Веселощів і так буде дуже багато, а ось кар’єрні успіхи виявляться прямо пропорційними докладеним зусиллям. Причому тут «або пан, або пропав» – дій, інакше прогориш. Пацюк привітно махає тобі хвостиком і каже, що це буде час запаморочливих історій під девізом «є що згадати, але нічого дітям розповісти». А ось її величність Любов навідається ближче до літа, тож будьте готові зануритися у вир романтики з головою.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, ви чарівні, блискучі, карколомні! Причому так думають абсолютно всі навколишні. Саме з таким настроєм ви повинні підкорювати наступний рік, інакше ризикуєте уславитися лузером. Удача буде йти по п’ятах в будь-яких починаннях, але її важливо не відлякати зайвої самокритикою. Тому замість негативних думок краще придивіться до нових головних уборів, наприклад… до корони. У 2020 вона необхідний атрибут!

Скорпіон (24.10 – 22.11)

А Скорпіонам Пацюк допоможе, чим зможе. І в кар’єрі, і в фінансах, і навіть в любові. Фортуна, звичайно, на твоєму боці, але це не привід сидіти, склавши руки. Не чекай, поки тобі пощастить, підвищуй ставки за рахунок власних зусиль, щоб витягнути з 2020 роки максимум користі. Краще зарядись робочим настроєм і не пручатися, якщо Пацюк надасть можливість змінити посаду або відкрити новий бізнес. Твій зірковий час настав!

Стрілець (23.11 – 21.12)

Шановні Стрільці, танцюйте! 2020 рік обіцяє багато сюрпризів. Тільки давайте на цей раз без зайвої активності: так можна і відлякати хвостатого господаря року. Не забувайте, що все повинно бути в міру, особливо це стосується фінансових вкладень, так що краще побережіть гаманець. А щодо любові… Вона прийде тоді, коли її зовсім на не чекаєш. За повсякденною суєтою не забувай іноді дивитися на всі боки, можливо, твоя друга половинка давно поруч?

Козеріг (22.12 – 20.01)

Козероги, Пацюк зможе стати вашим кращим другом, якщо не злякає! Нарешті те, про що ви мрієте, почне збуватися. Ви в прямому сенсі цього слова, «влипнете по самі вуха», особливо – в любов! Я вже мовчу про кар’єрне просування, зміцнення здоров’я, підвищення достатку і безліч корисних знайомств. Все буде так круто, що ти злетиш дуже високо, але неодмінно пам’ятай: небо – не межа.

Водолій (21.01 – 20.02)

Водолії, надіньте бронежилет і приготуйтеся взяти все на свої плечі. У наступному році доведеться знатно попотіти, особливо це стосується фінансів. Для досягнення успіху тобі доведеться працювати «за сімох». Головне – не опускати руки завчасно, інакше всі зусилля будуть змарновані. Зате в особистому житті не розглядати ні хмарки. Стільки любові, як в наступному році, ви не те що до сих пір не відчували, а навіть уявити собі не могли!

Риби (21.02 – 20.03)

Хто-хто, а Риби точно опиняться в списку улюбленців господині нового року. Фортуна, як і Щур, на твоєму боці, так що море любові і визнання тобі забезпечено. Але є і зворотна сторона медалі: не поспішай приймати важливі рішення, без обдумавши всі деталі. Особливо це стосується відносин: квап події, і тоді любов буде слідувати по п’ятах!

Фото: IStock

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