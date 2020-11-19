Новий рік 2021: чи будуть святкувати в Києві

Цього року Софійська площа в святковий період буде виглядати трохи незвично

Незважаючи на загальний карантинний настрій, дух свята поступово починає проникати в кожен будинок. Місто обростає вогниками гірлянд, а найпопулярнішим стає питання «Де і як святкувати Новий рік?». І, з огляду на всі фактори, безумовно, кращим рішенням буде залишитися вдома і зустріти свято в колі найближчих людей. Але якщо ви плануєте в новорічну ніч вийти за традицією на Софійську площу в Києві, будьте готові, що святкування в цей раз дещо відрізнятиметься від усіх попередніх.

Ялинка

Головна ялинка цього року буде вперше штучною! Під 3-метровим деревом, прикрашеним білими і зеленими вогниками, розмістяться казкові герої і тематичні фотозони.

Ялинку традиційно відкриють 19 грудня в 19.00.

Фудкорт

А ось звичної ярмарки на Софійській площі в цей раз не буде. Всі святкові локації, крім ялинки, перенесуть під Арку Дружби народів. Будиночки з глінтвейном, смаколиками і сувенірами, а також ялинка і каток, розмістяться і на Контрактовій площі біля колеса.

Не варто засмучуватися через обмеження, адже все це робиться заради нашої з вами безпеки. А локацій, де можна зустріти Новий 2021 рік у Києві, все одно залишається багато, тож ви з друзями і рідними точно зможете вибратися на святкову прогулянку. Головне, не забувайте маски і тримайте дистанцію 🙂 І нехай 2021 рік принесе нам хороші новини!

Фото: Istock

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