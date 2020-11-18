Красива фігура і здоровий організм – це в першу чергу результат правильного харчування. І якщо на обід і вечерю можна приготувати масу корисних страв, рецептами яких напханий інтернет, то ось урізноманітнити сніданки не завжди виходить. Щоб вам не доводилося починати кожен ранок з вівсянки, ми склали список з п’яти незвичайних корисних сніданків, які припадуть до смаку як дорослим, так і дітям.

Сирний мус

Це проста страва створена для ідеального сніданку! Легка в приготуванні, поживна і дуже смачна. Та й інгредієнтів вам багато не знадобитися: сир, мед і улюблені фрукти або ягоди. Все разом перебиваємо в блендері до однорідності, викладаємо в розетку для морозива або глибоку тарілку і прикрашаємо на свій смак.

Бонус: сир з ягодами (смородиною, малиною, полуницею, ожиною) виходить дуже красивого кольору, тож такий завтра сміливо можна назвати інстаграммним!

Оладки з кабачків

Для тих, хто жити не може без овочів, ідеальним сніданком стануть пишні оладки з кабачків і морквини. Якщо у вас не планується ніяких важливих зустрічей до обіду, можна додати трохи часнику для аромату.

Одна з прихильниць оладок – модель Аріна Любітєлєва, яка ретельно стежить за фігурою і не дозволить зайвим калоріям потрапити в свій раціон. У неї навіть є свій особливий рецепт!

Гранола

Ще один ідеальний сніданок – гранола! Її плюс у тому, що зібрати цю страву можна на свій смак, єдиний незмінний інгредієнт – вівсяні пластівці. А далі дозвольте розгулятися вашій фантазії, додавайте мед, сухофрукти, горіхи… Головне пам’ятати, що сніданок має вийти все ж таки корисним, тож якщо вирішите приготувати гранолу з шоколадом, зупиніться на класичному чорному.

Повний рецепт граноли дивіться тут.

Яйця пашот

Напевно вам набридли звичні яєчні і омлети! Тому рекомендуємо вам приготувати яйця пашот, рецепт яких хоча і здається дещо складним, на ділі дуже простий, якщо знати секрет!

Закип’ятіть воду в кастюльці, доведіть до кипіння і злегка прикрутіть вогонь, щоб вода не булькала. Додайте у воду трохи оцту і за допомогою звичайної столової ложки закрутіть у воді воронку. Продовжуйте створювати воронку однією рукою, а другою акуратно і швидко влийте в її центр яйце. Так білок швидко «схопитися», а жовток залишиться рідким!

Лайфхак: якщо вам ніяк не вдається приготувати яйця пашот і вони «розпливаються», закрутіть яйце (вже розбите) в харчову плівку. Так воно точно прийме ту саму бажану форму форму!

Сирники

Ось вже точно – улюблена страва всіх дітей і дорослих! Її приготування займе не більше 15 хвилин, а розмір сирничкіі можна варіювати, що значно спрощує завдання, коли потрібно нагодувати велику сім’ю.

Рецептів сирників – безліч! Ви можете приготувати страву так, як її готує випускниця реаліті «Супермодель по-українськи» Віка Маремуха, або ж по одному з класичних рецептів сирників, про які ми вже розповідали на нашому сайті.

Фото: IStock