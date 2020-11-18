Що таке ретроградний Меркурій? Чому в мережі так багато жартів про нього? Як ретроградний Меркурій впливає на людину? Як правильно вести себе в цей період, щоб не накликати на себе біду? Відповіді на ці питання, а також дати ретроградного Меркурія у 2021 році дізнайся далі в матеріалі

Ретроградний Меркурій – це умовне позначення оптичної ілюзії, коли здається, що планета йде назад. Вона обумовлена різницею швидкостей спостерігачів, які перебувають на Землі, і руху Меркурія. Астрологи стверджують, що, коли планети стають ретроградними, області життя, за які вони відповідають, завмирають.

Напевно, кожен з нас хоч раз зустрічав на просторах мережі меми про ретроградний Меркурій. Всі невдачі або курйозні ситуації, в які потрапляють люди, вони списують на вплив цього загадкового явища. Так що все-таки криється за поняттям «ретроградний Меркурій»? І чи правда, що він має великий вплив на наше життя?

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Що таке ретроградний Меркурій

Почнемо з того, що Меркурій – це найближча до Сонця планета. Коли вона змінює курс і починає рух у зворотний бік, виникає оптична ілюзія. Це астрономічне явище називається ретроградним Меркурієм. Ті, хто фанатіє від астрології і гороскопів, щиро вірять, що в цей період життя виходить з ладу, перевертається з ніг на голову, через що зберігати внутрішню гармонію зберігати просто неможливо.

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Як ретроградний Меркурій впливає на людину

Вважається, що Меркурій впливає на такі сфери людської діяльності, як торгівля, навчання, фінанси, робота, обмін інформацією. Саме тому, на думку астрологів, наше життя виходить з-під контролю, коли планета починає рух у зворотний бік. Ті процеси, над якими опікується Меркурій, в період ретроградності починають загальмовуватися, ускладнюватися і навіть руйнуватися.

Дати ретроградного Меркурія у 2021 році

Ретроградний Меркурій – астрономічне явище, яке відбувається тричі на рік. Перший такий випадок цього року випав на період з 30 січня по 21 лютого. Другий «візит» ретроградного Меркурія очікується з 30 травня по 23 червня 2021. А третій – з 27 вересня по 18 жовтні.

Ретроградний Меркурій 2021: як правильно себе поводити

У період ретроградності Меркурія варто уникати будь-яких поїздок і тривалих подорожей, серйозних покупок і великих капіталовкладень. Прийняття складних рішень, важливі ділові зустрічі та укладення перспективних угод рекомендується перенести на той момент, коли планета повернеться до свого нормального руху орбітою. Крім того, в період ретроградного Меркурія необхідно більше часу присвячувати відпочинку та відновленню сил, розвитку старих задумів і реалізації давніх ідей, доведенні відкладених проектів до логічного завершення.

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