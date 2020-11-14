Карантинні обмеження продовжують тримати українців у межах країни. І якщо раніше Новий рік хтось зустрічав за кордоном, то зараз такої можливості практично немає. Але це не біда, бо ж тепер нарешті у більшості затятих мандрівників знайдеться час дослідити зимову Україну.

Новий рік – магічна пора, а тому хочеться зустрічати його у не менш магічному місці. Критерії для всіх різні, але уявити справжній Новий рік 2021 без снігу неможливо. Як показала минула зима, на стовідсотковий сніг в Україні в ніч з 31 грудня на 1 січня можна розраховувати лише у західних областях. А тому гайда зустрічати Новий рік 2021 саме на Захід України. Пропонуємо п’ять варіантів куди поїхати в Україні на Новий рік.

Буковель

Куди поїхати на Новий рік 2021? Куди, куди, на Кудикову гору! Жартуємо! Але якщо ти не уявляєш свій Новий рік без лиж, сноуборду чи санчат, то Буковель – твій варіант. Це добра українська класика і справжній засніжений Новий рік. Думаєш, що Буковель вже нічим не здивує? Ти сильно помиляєшся. Адже урізноманітнити свій відпочинок та зустріти Новий рік можна не у звичайному номері чи шале, а у середньовічному замку! Готель «Бельведер» стилізований під замок і розташований на скелі біля гірської річки. Звідти відкривається чудовий вид на гірськолижні траси. Справжня магія!

Львів

Цього року найбільш європейське місто, до якого можуть дістатися українці, щоб відсвяткувати Новий рік 2021, – це Львів. Мабуть, одною з головних особливостей новорічного Львову є різдвяний ярмарок, що розпочинається у місті ще на початку грудня. А все тому, що у Львові багато католиків, а католицьке Різдво святкують 25 грудня. Також у місті можна сходити на ковзанку на площі Ринок та спробувати знайти справжню кінну повозку. Від такого романтичного Нового року не відмовиться ніхто.

Яремче

Давно мрієш побачити наживо водоспад, але віза в США поки простоює? Маємо український варіант. Зустрінь Новий рік 2021 в містечку Яремче, головним багатством якого є водоспад Пробій. Взимку він виглядає навіть чарівніше, ніж в теплу пору року. Адже окремі його частинки замерзають. Здається, що ти потрапила у якийсь казковий ліс. Особливість цього місця – його можна роздивитись з різних ракурсів: в 20 метрах над водоспадом височіє пішохідний місток, а з берегів є вихід майже до самої води.

Берегове

Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Класичний вираз, який несе у собі частинку правди. А 2021 рік ми просто зобов’язані зустріти круто, щоб все це нарешті скінчилося. Цього року набувають актуальності оздоровчі процедури, а тому запрошуємо до Берегового на купання у термальних водах. У місті та його околицях знаходиться кілька басейнів з цілющою водою. До того ж, там можна провести дегустацію смачного вина та познайомитися з традиціями угорців, які живуть у місті. Вони мають особливу новорічну традицію – Щасливий сніданок. Він складається зі спеціальних щасливих страв, які готують лише на Новий рік. Якщо скуштуєш їх, то будеш здоровим та щасливим увесь рік.

Диканька

Любиш Гоголя? Тоді тобі в Диканьку! Проведи свій Новий рік 2021 в українському селі. Селище Диканька, яке Микола Гоголь описує у своїй першій книзі, знаходиться на Полтавщині. Проведи свої новорічно-різдвяні вечори в магічній атмосфері українського хутору. Північ можна зустріти в етнографічному ресторані, де влаштовують справжні театралізовані вистави. Атмосферності на Новий рік 2021 додадуть пісні з українського фольклору, які в Диканьці співають у Новорічну ніч. Хто знає, можливо, і тобі перепадуть черевички, як у королеви.

Фото: IStock

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