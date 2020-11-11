Класичний глінтвейн: покроковий рецепт смачного напою
Восени та взимку варто побалувати себе чашкою ароматного глінтвейну. Трішки гарячого вина та прянощів зігріють і тіло, і настрій покращать. Записуй класичний рецепт глінтвейну і сама зроби собі свято.
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Щоб приготувати глінтвейн, тобі знадобиться:
червоне сухе вино – 1 пляшка (750 мл)
чорний перець горошком – 5 шт.
гвоздика – 3 шт.
кориця – 2 палички
аніс в зірочках – 1 шт.
кардамон – 1 дрібка або стручок
апельсинова цедра – 2 смужки
мелений імбир – 1 ч. л.
лимонна цедра – 1 смужка
розмарин – 1 гілочка
цукор – 70 г
Готуємо!
Усі прянощі склади в каструльку і залий червоним вином. На повільному вогні, не доводячи до кипіння, вари вино зі спеціями близько години. Щойно від поверхні почне підніматися пара, накрий глінтвейн кришкою і вимкни вогонь. Глінтвейн має настоятися щонайменше 10-15 хвилин! Для збереження тепла можеш укутати каструлю рушником!
Унікальність цього напою в тому, що його практично неможливо зіпсувати! Співвідношення прянощів ти можеш вибрати абсолютно будь-яке, на свій смак.
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Створюй різноманітні поєднання ванілі, кориці та інших спецій і отримуй кожного разу зовсім новий смак глінтвейну!
Смачного!
Фото: pixabay.com