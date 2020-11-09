

Як правильно мити руки? Це питання, яке зараз турбує усіх. Адже один з найпростіших методів захиститися від коронавірусу – це добре мити руки з милом та користуватися дезінфікуючими засобами. Ось як варто мити руки, щоб максимально очистити шкіру:



1. Змочи руки теплою водою.

2. Нанеси на поверхню рук достатню кількість мила.

3. Потри одну долоню об іншу.

4. Правою долонею розітри тильну поверхність лівої руки, переплітаючи пальці. Те ж саме повтори з іншою рукою.

5. Потри одну долоню об іншу, переплітаючи пальці.

6. З’єднавши пальці, потри їх тильною стороною долоні іншої руки.

7. Обов’язково помий великі пальці кожної руки. Для цього обхвати усією долонею палець іншої руки та круговими рухами потри його.

8. Круговими рухами вперед-назад потри долоні кінчиками пальців. Так ти очистиш пучки пальців та нігті.

9. Ретельно сполосни руки водою та витри їх одноразовими серветками.

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Потрібно пам’ятати, що тривалість процедури повинна бути 40-60 секунд. Як правильно говорить Леся Нікітюк, очищати руки потрібно постійно: після контакту з тваринами, прогулянки на вулиці, користування телефоном, перед їжею тощо. А якщо такої можливості немає, обов’язково використовуйте дезінфікуючі засоби, які містять хоча б 70% спирту у своєму складі.

Video: Як правильно мити руки Як правильно мити руки? Як правильно користуватися дезинфікуючим засобом

Фото: IStock