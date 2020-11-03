Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад 2020

Останній місяць осені 2020 обіцяє бути дуже насиченим практично для всіх знаків зодіаку! Тож налаштовуйтеся, що дуже скоро ваше життя перевернеться з ніг на голову, а в особисте життя увірвуться великі зміни. Та все – однозначно на краще! Що готують вам зірки в листопаді 2020 року, читай у нашому любовному гороскопі для всіх знаків зодіаку просто зараз!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Для Овнів листопада буде непростим, та, зрештою, щасливим місяцем. Тобто, щоб отримати той результат, на який ви сподіваєтеся, доведеться неабияк попрацювати. Але воно того варте, повірте! І це стосується всіх сфер життя – від кар’єри до стосунків і здоров’я. Хочете досягти успіху? Працюйте над цим!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцям час закрити всі питання, які їх турбують. Закінчити безліч розпочатих справ, розставити крапки над «і» у стосунках з оточуючими, чесно зізнатися собі, що все встигнути неможливо, і видихнути. Якщо ви нарешті дозволите собі трохи розслабитися і хоч на секунду відірветеся від гонки, в яку самі себе втягли, помітите, як багато навколо крутих можливостей.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

А ось для вас, Близнюки, листопад буде місяцем кохання і спокою. На роботі все стабільно, тому з’явиться багато часу для особистого життя. І час таки прийняти цей подарунок долі і сходити на побачення з тим красунчиком, який вже пару місяців кличе випити кави. Цілком можливо, ця зустріч і стане початком чогось дуже важливого у вашому житті!

Рак (22 червня – 22 липня)

Будьте сміливішими! Раків у листопаді чекає багато змін, головне – не згаяти шанси, які послужливо буде підкидувати вам доля. Намагайтеся бути уважнішими до оточуючих: від когось зі знайомих скоро надійде пропозиція, яка може перевернути все ваше життя з ніг на голову. І це в хорошому сенсі!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, це ваш місяць! Вам щаститиме абсолютно в усьому й завжди! Вмикайте улюблений трек у навушниках, надягайте свою улюблену сукню – і вперед, підкорювати серця. Але не забудьте, що в листопаді в моді яскраві кольори, тож прощайтеся з сірим одягом, сірими планами і сірими людьми. Більше барв – більше радості!

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Дівам зірки рекомендують трохи змінити свої плани. Якщо ви збиралися весь останній місяць осені провести на роботі чи вдома – це погана ідея! Зірки пророкують вам незабутню пригоду, а хто ми такі, щоб сперечатися з долею, правда? Тож відкидаємо забобони, страхи й побоювання і пірнаємо з головою у вир!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

На любовному фронті вас чекають великі зміни. Якщо ви у стосунках, дуже схоже, що ваша друга половинка зважитися на той самий важливий крок, який ви так давно чекали. А вільних Терезів чекає доленосна зустріч, якщо, звісно, вони не припинять у всьому сумніватися і все зважувати тисячу разів.

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Час діставати свої улюблені теплі вбрання! Зірки говорять, що в листопаді вас чекає багато цікавих подій. Вас будуть запрошувати буквально скрізь: на виставки, концерти, маркети, фестивалі. Якщо не будете лінуватися, листопад стане одним із найбільш пам’ятних і яскравих місяців 2020 року. А ще – відправною точкою для нової історії зі щасливим фіналом. Але все станеться, тільки якщо ви не будете лінуватися, домовилися?

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

На любовному фронті намічається затишшя. Не те щоб цілковита нудьга, але якихось кардинальних змін поки що не передбачається. Тож найкраще присвятити листопада саморозвитку: записатися на курси, піти у тренажерний зал, оновити гардероб, спланувати подорож, прочитати ті десять книжок, які давно припадають пилом на полиці. В кінці місяця ви станете трішки кращими, але ж це вже початок великого успіху!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У Козерогів буде все, як на замовлення: легкий флірт, побачення, яке ні до чого не зобов’язує і море часу на себе. Відмінний період, щоб розслабитися, відпочити й нарешті вирішити, чого ви хочете від життя – чи то закохатися і у вир із головою, чи повторити долю Міранди Прістлі. Обидві історії можливі, важливо лише завчасно розставити пріоритети!

Водолій (21 січня 18 лютого)

Водолії, як давно ви танцювали до ранку? Або зривалися й летіли в іншу країну відразу після вечері? Здається, ваше життя перетворилося на рутину, і час із цим розібратися. Складіть список своїх найсміливіших бажань і пообіцяйте собі до кінця 2020 року виконати хоча б одне з них. Наступного місяця реалізуйте вже дві мрії і так далі. Дуже скоро список закінчиться, і доведеться складати новий. Це значно простіше, ніж здається! Головне – дуже захотіти.

Риби (19 лютого – 20 березня)

У вас буде такий листопад, що всі інші знаки зодіаку просто заздритимуть. Так-так, на Рибок чекають побачення під місяцем, поцілунки в найромантичніших місцях, карколомні пригоди та безліч приємних сюрпризів. Але за все доведеться платити: за хвилею радості не забудьте про роботу й сім’ю. Побачення побаченнями, але ваш начальник може не оцінити запізнень і неуважності, які часто притаманні закоханим. Тож тримайте себе в руках!

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