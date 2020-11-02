Які дні будуть сприяти укладанню вигідних угод, бізнес-переговорам і творчій діяльності? А в які дати краще відсидітися вдома і присвятити час медитації?

Місячний календар – помічник багатьох людей в плануванні життя. Як розподілити справи в листопаді, щоб витратити на них мінімум зусиль і часу? У цьому матеріалі ви дізнаєтеся сприятливі і несприятливі дні листопада за місячним календарем 2020 року.

У першій половині місяця будьте обережні у висловлюваннях і прагненні виправити всі можливі помилки. Цей період буде досить складним в енергетичному плані. Критичними стануть 6, 8 і 22 листопада. А 4 і 30 числа – важкими в реалізації задуманого.

Сприятливі дні листопада в місячному календарі припадають на другу частину місяця. Це 21, 23, 25, 26 і 27 числа, а 28 листопада стане найвдалішим днем для завершення складних справ.

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Традиційно зростаючий Місяць сприймається, як період прискорення задуманого, а спадаючиц – як ідеальний час для фіналізації планів.

Місячні фази на листопад 2020

Спадаючий місяць – з 1 по 14 листопада,

Молодик – 15 листопада,

Зростаючий Місяць – з 16 по 29 листопада,

Повний місяць – 30 листопада.

Хай листопад буде успышним місяцем для реалізації ваших мрій!

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