Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Овен (21 березня – 20 квітня)

Закон гідних – творити добро та не сваритися. Цього тижня тобі знадобиться залізна витримка та сталеві нерви. Тебе спробують вивести з душевної рівноваги. Не ведися, зберігай спокій і приймай рішення на «тверезу» голову. І прийде успіх!

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Телець (21 квітня – 21 травня)

Вчися вибирати свої думки, як вибираєш у шафі одяг на кожен день. Найближчим часом твоя ефективність і успішність залежатимуть від цього уміння. Впусти світло в свої думки, і вони освітлюватимуть все твоє життя.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Запам’ятай! Цей день обміну та поверненню не підлягає! Повторюй собі це кожного дня, як мантру. Не переставай боротися, адже удача любить рішучих і упертих. Як каже нова ведуча «Ревізора» Юлія Панкова: «Якщо тобі тричі сказали« Ні!», на четвертий обов’язково скажуть «Так!».

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Рак (22 червня – 22 липня)

Ніщо так не мотивує, як власні досягнення. Не забувай хвалити себе навіть за невеликі успіхи. Не займайся самобичуванням. Якщо помічаєш таке за собою, переключись на саморозвиток. Це корисніше.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада для знаку Лев говорить: Всесвіт має значення лише тоді, коли поруч люди, яких ми любимо. Дай близьким зрозуміти, наскільки вони важливі та цінні для тебе. Часом через велику кількість роботи і побутових справ, ми просто забуваємо про тих, хто завжди підтримує нас і підштовхує до нових звершень.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада для знаку Діва попереджає: ніколи не пізно – вибачитися, змінитися, пробачити, полюбити. Якщо ти не хочеш втратити людину, не бійся розповісти про свої почуття, не бійся відкритися і піти на компроміс. Це покаже твою силу, внутрішній стрижень і бажання зберегти добрі стосунки.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада для знаку Терези каже: не має значення, в якому світі ти живеш, важливо, який світ живе в тобі. Перестань засуджувати оточуючих, шукати чужі помилки, скаржитися на життєві перешкоди. Займися собою. Наповни себе змістом. Удосконалюйся. Це принесе тобі набагато більше користі, ніж ти собі уявляєш.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада для знаку Скорпіон говорить: завжди пам’ятай, хто був з тобою у важкі часи. Цінуй людей, які підтримують тебе, які завжди готові підставити тобі плече, які готові на все, щоб ти був щасливий. Мати таку опору в житті – неймовірний подарунок від Всесвіту. Не втрать його! І будь вдячним.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада для знаку Стрілець попереджає: час безцінний, подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Одного разу ти можеш обернутися – роки пройшли, а життя не змінилося на краще. Все тому, що успіх залежить не від часу, а від зусиль, які заради нього прикладаєш. Встань з дивану і почни діяти вже зараз.

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Період тебе чекає той ще! Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада для знака Козеріг говорить: скоро на тебе проллється дощ успіху. На любовному фронті відбудуться приємні зміни, і кохання заповнить всю твою душу! Та й в професійній сфері очікується зліт. Ти отримаєш перспективну пропозицію по роботі. Нова посада – нові можливості. І це тільки початок!

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Щастя близько! Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада для знака Водолій попереджає: якщо ти плачеш не від щастя, перестань. Заплаканими очима куди складніше побачити прекрасне, а воно, повір, буде оточувати тебе весь тиждень. Зірки готують неймовірний сюрприз. Схоже, на любовному фронті очікуються зміни!

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада: Риби (19 лютого – 20 березня)

Думай позитивно! Гороскоп на тиждень з 2 по 8 листопада для знака Риби попереджає: перестань нервувати через дрібниці, не дай негативним емоціям заволодіти тобою, підживлюйся тільки позитивними думками. Пам’ятай: найкращі речі в житті є безкоштовними – обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім’я!

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