Хелловін – одне із яскравих, хоч і моторошних осінніх свят, яке вже прижилося в Україні. Воно виникло на початку XX століття на територіях теперішньої Великої Британії й має кельтське коріння. Одна із перших назв – Самайн. Тоді люди святкували закінчення сільськогосподарських робіт та настання темної пори року. Пізніше, переплівшись із католицькими традиціями, Хелловін став сприйматися як День Всіх Святих – All Hallow’s Eve. Антураж містики та жаху долучився до свята вже у XV столітті у Франції. Тоді після числених епідемій тема Смерті була у всіх на устах. Набули популярності театральні дійства, перевдягання у злих духів та інших символів потойбічного світу. І ці свята стали ширитися світом. Особливим символом Хеловіну став Ліхтар Джека – гарбуз з вирізаним оскалом та свічкою всередині. Існує легенда: ірландський коваль Джек обманув Диявола та взяв з нього обіцянку, що душа коваля не попаде до пекла. Але після смерті у рай він теж не потрапив. Тож Джек був змушений поневірятися по світу, а свій шлях підсвічувати свічкою, яку помістив у порожній гарбуз, щоб захистити від вітру.

Хелловін 2020 святкується в ніч проти 1 листопада. І в XXІ-му столітті перетворився у справжнє костюмоване дійство. Звичайно, під час пандемії діти вже не ходитимуть у костюмах нечисті по сусідах із запитанням “Цукерки чи неприємності?”. Та завжди можна створити невеличке свято вдома.

Як прикрасити дім до Хелловіну?

Чим моторошніше, тим краще. Віддавайте перевагу чорним, помаранчевим та кривавим кольорам. Додаткової потойбічної атмосфери додасть штучна павутина, іграшкові павуки та летючі миші і, звичайно ж, привиди, зроблені із білої тканини

Не забудьте, що святковий стіл теж можна прикрасити по-потойбічному. Якщо нема часу експериментувати, то желейні цукерки у вигляді очей та червів вас виручать.

Якщо хочеться чогось більш гламурного. То є ідеї дизайну й для таких бажань. Головне, додайте чогось містичного – черепів, зів’ялих квітів, штучного пилу, свічок… І вами пишатиметься сама сімейка Адамсів.

Сподіваємося, що ідеї декору на Хелловін прийшлися вам до смаку. І особлива атмосфера свята порадує ваших близьких.

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