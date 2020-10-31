Сьогодні найстрашніше, але разом з тим і найвеселіше свято осені – Хелловін. І його головний атрибут – гарбуз! Зазвичай з нього вирізають страшну мордочку, а всередині ставлять свічку. Так виходить гарбуз-ліхтар. Але не поспішай викидати «нутрощі», які вирізали з нього. З них можна приготувати святкову страву на Хелловін.
Ведуча Нового каналу, кулінар Юлія Панкова рекомендує здивувати рідних ніжним крем-супом з гарбуза.
Крем-суп із гарбуза: інгредієнти:
1 кілограм гарбуза (використовуємо м’якоть)
3 картоплини
1 цибулина порею
5-6 зубчиків часнику
100 мл. сметани
Гілочка петрушки
Сіль, перець
Готуємо крем-суп із гарбуза покроково:
Усі овочі помити, почистити та порізати кубиками.
Помістити їх у каструлю і залити водою.
Посолити та поперчити.
Коли закипить, варити 30 хвилин.
Після цього подрібнити блендером.
Перед подачею покласти ложку сметани та прикрасити крем-суп гілочкою петрушки.