Сьогодні найстрашніше, але разом з тим і найвеселіше свято осені – Хелловін. І його головний атрибут – гарбуз! Зазвичай з нього вирізають страшну мордочку, а всередині ставлять свічку. Так виходить гарбуз-ліхтар. Але не поспішай викидати «нутрощі», які вирізали з нього. З них можна приготувати святкову страву на Хелловін.

Ведуча Нового каналу, кулінар Юлія Панкова рекомендує здивувати рідних ніжним крем-супом з гарбуза.

Крем-суп із гарбуза: інгредієнти:

1 кілограм гарбуза (використовуємо м’якоть)

3 картоплини

1 цибулина порею

5-6 зубчиків часнику

100 мл. сметани

Гілочка петрушки

Сіль, перець

Готуємо крем-суп із гарбуза покроково:

Усі овочі помити, почистити та порізати кубиками. Помістити їх у каструлю і залити водою. Посолити та поперчити. Коли закипить, варити 30 хвилин. Після цього подрібнити блендером. Перед подачею покласти ложку сметани та прикрасити крем-суп гілочкою петрушки.

Веселого та апетитного тобі Хелловіну!

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