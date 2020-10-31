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Крем-суп на Хелловін від ведучої Юлії Панкової

Крем-суп на Хелловін від Юлії Панкової

Сьогодні найстрашніше, але разом з тим і найвеселіше свято осені – Хелловін. І його головний атрибут – гарбуз! Зазвичай з нього вирізають страшну мордочку, а всередині ставлять свічку. Так виходить гарбуз-ліхтар. Але не поспішай викидати «нутрощі», які вирізали з нього. З них можна приготувати святкову страву на Хелловін.

Ведуча Нового каналу, кулінар Юлія Панкова рекомендує здивувати рідних ніжним крем-супом з гарбуза.

Крем-суп із гарбуза: інгредієнти:

  • 1 кілограм гарбуза (використовуємо м’якоть)
  • 3 картоплини
  • 1 цибулина порею
  • 5-6 зубчиків часнику
  • 100 мл. сметани
  • Гілочка петрушки
  • Сіль, перець

31.10_ Крем-суп на Хэллоуин от Юлии Панковой (1)

Готуємо крем-суп із гарбуза покроково:

  1. Усі овочі помити, почистити та порізати кубиками.
  2. Помістити їх у каструлю і залити водою.
  3. Посолити та поперчити.
  4. Коли закипить, варити 30 хвилин.
  5. Після цього подрібнити блендером.
  6. Перед подачею покласти ложку сметани та прикрасити крем-суп гілочкою петрушки.

31.10_ Крем-суп на Хэллоуин от Юлии Панковой (2)

Веселого та апетитного тобі Хелловіну!

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