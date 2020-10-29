Гарбузовий сезон в розпалі! Напевно й ти прикупила пару симпатичних помаранчевих кульок. Тільки ось що з ними робити? Перший варіант, особливо актуальний сьогодні – вирізати з гарбуза хеллоуїнського Джека. І другий – приготувати щось смачненьке. Втім, можна поєднати обидва варіанти, і з м’якоті, яка залишиться після вирізання ліхтаря, приготувати ароматний гарбузовий пиріг. Відмінна ідея, правда? Ми знайшли найпростіший покроковий рецепт гарбузового пирога, який ти легко зможеш приготувати вдома лише за годину!

Для приготування пирога з гарбуза, тобі знадобиться:

гарбуз – З00 г

1 яблуко

вершкове масло – 100 г

цукор – 150 г

2 яйця

борошно – 200 г

розпушувач – 1 ч. л.

соняшникова олія – ​​1 ч. л.

кориця мелена – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

Приступаємо до приготування:

1. Очисти гарбуз і наріж великими кубиками. Натри м’якоть на крупній тертці.

2. Яблука очисти від шкірки і теж натри.

3. Змішай яблука і гарбуз, додай 1/3 цукру, корицю і мед.

4. Отриману кашку викладаємо до каструльки і злегка припускаємо, щоб гарбуз і яблука дали сік.

5. За цей час розітри вершкове масло і 100 г цукру до максимальної однорідності. Додай яйця і знову перемішай.

6. Тепер в каструльку з гарбузом і яблуками вилий яєчно-цукрову масу, перемішай і відстав на 10 хвилин.

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7. Борошно змішай з розпушувачем, і потроху додавай сипучу суміш до гарбузової начинки. Весь час вимішуй, щоб не утворювалися великі грудки.

8. Форму для випікання змасти олією, і вилий в неї тісто. Став до попередньо розігрітої духовки на 40-45 хвилин при 180С. Готово! Перед подачею можете злегка притрусити пиріг цукровою пудрою.

Смачного!

Фото: IStock