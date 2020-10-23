Простий рецепт ніжних панкейків з манки: І жодних грудочок!
В одному з випусків гастрошоу «Хлебное зрелище» шеф азіатських «Приветов» Антон Васильєв приготував для Івана Дорна панкейки з манки. Щоправда, артисту страва здалася занадто жорсткою, та це лише тому, що в Антона не було під рукою ані кефіру, ані молока, і довелося імпровізувати з сиром маскарпоне і водою…
Але панкейки з манки можуть бути дуже навіть смачними і ніжними, головне – слідувати рецепту і грамовкам.
Отже, записуйте, як приготувати ідеальний сніданок за 10 хвилин і порадувати близьких пишними панкейками з лимонними нотками.
Інгредієнти:
- 100 г манної крупи
- 500 мл молока або кефіру
- 150 г вершків
- 1 ст. л. вершкового масла
- 4 яйця
- 1 ч. л. солі
- 100 г борошна
- 3 ч. л. цукру
- ванілін за смаком
- цедра з ½ лимона
Приготування:
Крок 1.
Молоко і вершкове масло підігріти в сотейнику і довести до кипіння
Крок 2.
Всипати манку, постійно перемішуючи, проварити, поки не вийде досить густа суміш
Крок 3.
Відокремити жовтки від білків. В охолоджену суміш з манної крупи додати жовтки, цедру, ванілін, вершки і добре розмішати.
Крок 4.
Білки збити з цукром у пишну піну.
Крок 5.
Акуратно вмішати в білкову суміш борошно.
Крок 6.
Манну і борошняну суміші ретельно перемішати до однорідності.
Крок 7.
Смажити панкейки на попередньо розігрітій і змащеній тонким шаром вершкового масла сковороді під кришкою по дві хвилини з кожного боку.
Вуаля! Рум’яні, ніжні панкейки з манки готові. Подавайте з фруктами, згущеним молоком, варенням або будь-якими іншими топінгами. Ідеальний сніданок для підняття настрою та гарного початку дня!
Фото: IStock
В тему:
Рецепт смузі: ТОП-3 смачних поєднання для літа
Смачно! Рецепт домашнього морозива з полуницею