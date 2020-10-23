Як приготувати картопляні крокети з сиром? Ця страва – справжня знахідка для господинь, які цінують свій час! Рецепт приготування картопляних крокетів з сиром покроково – далі в матеріалі

Існує безліч способів приготувати картоплю. Але банальним пюре або фрі здивувати гостей складно. А на більш вишукані страви потрібно багато часу. Тому ми знайшли для тебе рецепт смачного та оригінального гарніру, який готується легко і швидко, але при цьому виглядає дуже стильно і однозначно сподобається твоїм гостям.

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Готуємо картопляні крокети з сиром покроково!

Картопляні крокети з сиром: інгредієнти

картопля – 4 шт.

яйця – 2 шт.

твердий сир – 200 г

борошно – 2-3 ст. л.

панірувальні сухарі – 4-5 ст. л.

соняшникова олія (без запаху) – для фритюру;

сіль і чорний мелений перець

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Як приготувати картопляні крокети з сиром покроково?

Спершу готуємо основу. Звари картоплю, і за допомогою товкачки перетвори її на класичне пюре. Додай сіль і перець за смаком і ретельно перемішай. Щоб наше пюре не розсипалося, і було щільним, додай до нього кілька ложок пшеничного борошна. Картопляне тісто перемішай до повної однорідності. На великій тертці натри сир. З картопляного тіста формуй товсті (близько 2 см) коржики і виклади тертий сир на них по центру. Згорни з коржиків кульки, щоб сир опинився всередині. У маленькій мисочці збий яйця і вмочи в них кожну кульку. Потім обваляй їх у панірувальних сухарях – так вийде та сама хрустка скоринка. Налий у глибоку пательню рафіновану соняшникову олію і обсмаж у ній крокети до золотистого кольору. Готово!

Що приготувати з авокадо?

Подавати крокети можна зі сметаною або будь-яким іншим соусом. Можна посипати їх зверху дрібно нарізаною зеленню. Величезний плюс цієї страви в тому, що її можна подавати як гарячою, так і холодною – крокети будь-якої температури дуже смачні!

Фото: IStock