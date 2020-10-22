Бананово-шоколадний кекс звучить трішки корисніше за класичний шоколадний. Мабуть, саме тому його так полюбляють діти та дорослі. Один інгредієнт може зменшити приторну солодкість та додати цікавого присмаку. Саме тому ми підготували для тебе смачнющий рецепт бананово-шоколадного кексу, на який потрібно зовсім мало часу!

Інгредієнти для приготування бананово-шоколадного кексу:

пшеничне борошно – 250 г

розпушувач – 2,5 ч. л.

сіль – щіпка

темний шоколад – 125 г

ванілін – за смаком

цукор – 240 г

яйце куряче – 2 шт

банани – 4 шт

Як приготувати бананово-шоколадний кекс:

Рецепт бананово-шоколадного кексу. Крок 1

Спочатку розігрійте духовку до 200 градусів, а вже потім приступайте до приготування. У великій мисці збийте яйця з цукром та даодайте ванілін.

Рецепт бананово-шоколадного кексу. Крок 2

Візьміть банани та розітріть їх у пюре. Це можна зробити за допомогою блендера, товкача чи виделки. Додайте пюре у миску.

Рецепт бананово-шоколадного кексу. Крок 3

Тепер візьміть іншу миску, щоб змішати у ній борошно, розпущувач та дрібку солі. Та змішайте обидві маси в одну.

Рецепт бананово-шоколадного кексу. Крок 4

Наріжте або потріть шоколад на терці. Обережно додайте його до основної маси.

Рецепт бананово-шоколадного кексу. Крок 5

Змастіть форму для кексу олією або маргарином. Залийте тісто у форму та поставте у попередньо розігріту духовку. Випікати 50-60 хвилин до золотистого кольору.

Смачний та ситний десерт готовий! Подавати бананово-шоколадний кекс можна з топінгами, фруктами, горіхами та шматочками шоколаду. Бон апетіт!

Фото: IStock

Читай також:

Випічка з полуницею: прості рецепти. Дуже смачно!

Прості і недорогі рецепти десертів на кожен день