Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Закон гідних – творити добро та не сваритися. Цього тижня тобі знадобиться залізна витримка та сталеві нерви. Тебе спробують вивести з душевної рівноваги. Не ведися, зберігай спокій і приймай рішення на «тверезу» голову. І прийде успіх!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Вчися вибирати свої думки, як вибираєш у шафі одяг на кожен день. Найближчим часом твоя ефективність і успішність залежатимуть від цього уміння. Впусти світло в свої думки, і вони освітлюватимуть все твоє життя.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Запам’ятай! Цей день обміну та поверненню не підлягає! Повторюй собі це кожного дня, як мантру. Не переставай боротися, адже удача любить рішучих і упертих. Як каже нова ведуча «Ревізора» Юлія Панкова: «Якщо тобі тричі сказали« Ні!», на четвертий обов’язково скажуть «Так!».

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Не буває невдач – тільки досвід і твої реакції. Повір, це не просто слова. Невдача – не кінець світу, а шанс переглянути свої помилки, визначити слабкі сторони, удосконалити їх, і з новими силами увірватися в боротьбу. Успіх вже поруч!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Натхнення приходить від щоденної роботи. Перевірено! Відгородися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами. Керівництво обов’язково оцінить твоє завзяття до роботи!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Успіх приходить тільки до тих, хто сміє намагатися. Хочеш запустити проект, який здається твоїм друзям і колегам повним божевіллям? Вперед! Досить відкладати на потім. Всі критики та недоброзичливці кусатимуть лікті від заздрощів вже до кінця тижня.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Заради успіху доведеться попітніти! Приходь на роботу раніше, а якщо не встигаєш виконати план – затримуйся, але не відкладай на потім. Цей тиждень стане вирішальним. Керівництво оцінить твоє завзяття до роботи і щедро нагородить!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Те, що здається суворим випробуванням, може обернутися удачею. Тебе чекає ряд ситуацій, в яких доведеться відстоювати свої ідеї, доводити правоту. Іди до кінця, навіть якщо опонент в суперечці – начальник. Він оцінить твій стрижень і почне ще більше поважати.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Успіх – це сума маленьких зусиль, повторюваних день за днем. Потрібно залишитися на роботі допізна? Внести маленьку правочку о третій годині ночі? Зроби це! Наприкінці тижня ти зрозумієш, що все було не дарма. Цього тижня висока працездатність принесе успіх!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цього тижня тебе чекає багато справ з розряду «не відкладай на завтра». Але не переживай! До кінця тижня проблеми відійдуть на другий план. Обов’язково проведи час з друзями.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Тебе чекають позитивні події – і в роботі, і в амурних справах. Мрієш про роман із симпатичним колегою? Можливо, і ти йому подобаєшся. Зроби перший крок! Давно хотіла підвищення зарплатні? Сміливо стукай в кабінет начальника!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Сім’я завжди повинна бути на першому місці. Цього тижня ти зіткнешся з ситуаціями, в яких складно стримати емоції і не наговорити зайвого. Як тільки відчуєш, що між тобою і близькими назріває конфлікт, відступи. Правота не принесе радості, а відносини зіпсуються.

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