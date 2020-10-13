Осінь – прекрасна пора для збору і обробки обліпихи. Найкраще збирати “урожай” в кінці вересня і протягом жовтня. У ці місяці плоди міститимуть максимальну кількість корисних речовин. Якщо у вас в саду не росте це дерево, не турбуйтеся. Адже обліпиху вже можна знайти на полицях в магазинах. У ягодах обліпихи міститься велика кількість вітаміну С, а також калій, кальцій, залізо, фосфор, вітаміни В1, В2, В6. У народі її використовують як протизапальний засіб, а також при хворобах шлунково-кишкового тракту. Як зберегти ягоди надовго? Зварити варення! Ми підготували для вас рецепт обліпихового варення, яке займе мало часу в приготуванні і сподобається рідним.

Варення із обліпихи: покроковий рецепт

Складові:

Обліпиха – 1 кг,

Цукор – 1,5 кг,

Вода – 1 літр.

Покроковий рецепт приготування обліпихового варення

1. Переберіть, промийте і просушіть обліпиху.

2. Закип’ятіть воду, додайте цукор і зваріть сироп.

3. У гарячий сироп додайте ягоди і дайте настоятися 4 години. Така технологія приготування дає можливість зберегти у варенні максимальну кількість корисних речовин.

4. Злийте сироп, доведіть варення до кипіння і варіть 10 хвилин. Як тільки ягоди стануть прозорими – варення готове.

5. Простерилізуйте банки, наповніть варенням і закатайте їх консервним ключем.

Корисні солодощі готові. Смачного!

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