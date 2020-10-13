Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня для знаку Овен каже: якщо тобі не подобається місце, де ти знаходишся, поміняй його, ти ж не дерево. Ця порада стосується різних сфер життя. Не відчуваєш себе добре поруч із партнером? Подумай, того чи ту людину ти вибрала. Дратує робота? Не варто над собою знущатися, вирушай на пошуки нового місця. Все вдасться!

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня для знаку Телець говорить: доля вирішує, кому прийти в твоє життя, а серце – кому в ньому залишитися. Довіряй внутрішньму голосу, він підкаже правильний шлях, правильні кроки назустріч щастю. Зірки радять прислухатися до інстинктів і почуттів, а не до тверезого розрахунку.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Думай, як ти виглядаєш у своїх очах, а не в очах інших! Люди схильні засуджувати тих, кого не розумію. Тих, хто відрізняється. Слухай тільки своє серце, воно приведе тебе до успіху.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Рак (22 червня – 22 липня)

Ніщо так не мотивує, як власні досягнення. Не забувай хвалити себе навіть за невеликі успіхи. Не займайся самобичуванням. Якщо помічаєш таке за собою, переключись на саморозвиток. Це корисніше.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня для знаку Лев говорить: Всесвіт має значення лише тоді, коли поруч люди, яких ми любимо. Дай близьким зрозуміти, наскільки вони важливі та цінні для тебе. Часом через велику кількість роботи і побутових справ, ми просто забуваємо про тих, хто завжди підтримує нас і підштовхує до нових звершень.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня для знаку Діва попереджає: ніколи не пізно – вибачитися, змінитися, пробачити, полюбити. Якщо ти не хочеш втратити людину, не бійся розповісти про свої почуття, не бійся відкритися і піти на компроміс. Це покаже твою силу, внутрішній стрижень і бажання зберегти добрі стосунки.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Мрії – це голоси наших можливостей. Якщо по-справжньому чогось хочеш, шукай те, що допоможе тобі цього досягти. Не дарма кажуть, захочеш – знайдеш можливість, не захочеш – знайдеш сотні відмовок.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Не так важливо, як повільно ти просувається, головне, що ти не зупиняєшся. Успіх не звалиться з неба. Ти не отримаєш все й відразу. Але старанність і цілеспрямованість обов’язково приведе тебе до мети.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня для знаку Стрілець попереджає: час безцінний, подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Одного разу ти можеш обернутися – роки пройшли, а життя не змінилося на краще. Все тому, що успіх залежить не від часу, а від зусиль, які заради нього прикладаєш. Встань з дивану і почни діяти вже зараз.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня для знаку Козеріг каже: поки ти не здаєшся, ти сильніше своєї долі. Найуспішніші люди – воїни, які вистояли перед життєвими випробуваннями, оговталися після численних невдач і продовжили боротьбу. Тільки так відчувається смак успіху. Тільки так він цінується.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Не сиди, склавши руки. Не заздри іншим, ліниво розвалившись на дивані. Ти здатна на все! Найскладніше – почати діяти. Решта залежить від наполегливості.

Гороскоп на тиждень з 12 по 18 жовтня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Змушуй себе в ті моменти, коли нічого не хочеться. Зазвичай така хандра нападає всього за кілька кроків до перемоги. Тримайся, не опускай руки, продовжуй боротися. І успіх тебе знайде!

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