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Біле взуття: як почистити улюблені кеди і туфлі

як почистити біле взуття

Біле взуття стає все популярнішим. Та, на жаль, така краса має невеликий недолік – брудниться дуже швидко, а очищається проблематично. Не шкіряне біле взуття очистити набагато простіше, ніж зроблене з натуральних матеріалів. Ми приготували для тебе 5 способів, як очистити біле взуття від бруду в домашніх умовах, щоб воно виглядало як новеньке.

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Як легко очистити біле взуття від бруду? Спосіб 1

Тобі знадобиться оцет і сода в рівних пропорціях. Насип соду в зручну пластикову тару, потім додай оцет і перемішай до однорідної маси. Суміш почне шипіти, але не лякайся, так і повинно бути. Візьми стару зубну щітку, ретельно оброби приготованою пастою всю поверхню взуття і залиш на 30 хвилин.

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Після цього ретельно вимий холодною водою. Тканинне взуття, наприклад кеди чи кросівки, після цієї процедури можна додатково випрати в машинці. Тільки не забудь їх перед цим вкласти до спеціального мішечка.

Як легко очистити біле взуття від бруду? Спосіб 2

Один із найліпших домашніх засобів для очищення світлого взуття – чиста волога ганчірка, після якої взуття потрібно насухо протерти. Можеш додатково використовувати мильну воду і змочувати в ній ганчірку – результат буде ліпшим. Таке чищення може пошкодити шкіряне взуття, але чудово підійде для кедів і кросівок. 

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Як легко очистити біле взуття від бруду? Спосіб 3

Багато хто радить чистити біле взуття відбілювачем. Але не поспішай лити його на свої улюблені кеди – аби не пошкодити тканину взуття потрібно розвести відбілювач великою кількістю води. Якщо вирішила занурити взуття в цей розчин і залишити його там «щоб напевно очистилося», то негайно зупинися! Інакше можеш попрощатися зі взуттям. Занурюй у розчин щіточку і руками чисти поверхню взуття. 

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Як легко очистити біле взуття від бруду? Спосіб 4

Якщо в твоєму домі є лимон – діставай! Цитриновий сік є чудовим способом усунення забруднень. У склянку теплої води додай 2 ст.л. вичавленого лимонного соку. Нанеси цю суміш на забруднення і акуратно потри щіткою. В кінці чистки промокни взуття сухою ганчіркою.

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Не варто занадто захоплюватися чищенням цитриновим соком, оскільки на шкірі можуть виникнути жовтуваті плями. Ліпше користуватися таким методом 1-2 рази на місяць.

Як легко очистити біле взуття від бруду? Спосіб 5

Повернути світлому взуттю колишній вигляд можна за допомоги зубного порошку або зубної пасти без барвників. Для цього змішай порошок із водою до консистенції густої сметани, нанеси засіб на взуття і щіточкою усунь забруднення. Залишки засобу змий теплою водою.

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Якщо ти давно мріяла про біле взуття та тебе зупиняло тільки те, що за ним складно доглядати, сподіваємося, наші поради переконали тебе в зворотньому! При бажанні твої білі кросівки завжди виглядатимуть чудово, якщо стежити за ними і чистити їх раз на два-три дні. Пам’ятай: для білого взуття важлива регулярність, адже бруд вивести набагато складніше, ніж просто пилюку!

Фото: istock

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