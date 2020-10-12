Чомусь для багатьох баклажан видається доволі дивним овочем. Мовляв, незрозуміло, що з нього готувати. А баклажан – дієтичний корисний продукт. Він містить вітаміни групи В, вітамін С, РР і каротин. Існує багато простих рецептів з баклажану, які будуть вам до смаку. Розповідаємо, як готувати ТОП-3 страв із баклажанів.

Човники з баклажанів: покроковий рецепт

Це легка в приготуванні страва, яка стане хорошою закускою. А начинка може бути абсолютно різною.

Інгредієнти:

3 невеликих баклажана;

400 г філе кети або іншої морської риби на ваш смак;

100 г твердого сиру;

100 г вершкового масла;

2 помідори;

1 цибулина;

сіль та зелень за смаком.

Човники з баклажанів – готуємо покроково:

Крок 1

Потрібно відрізати у баклажанів плодоніжки й розрізати плоди уздовж, щоб вийшли «човники». З трьох баклажанів має вийти шість човників. Шкірку знімати не треба.

Крок 2

Наріжте рибу та томати зі знятою шкіркою невеликими кубиками. Дрібно наріжте цибулю.

Крок 3

Змастіть деко маслом та викладіть на нього човники з баклажанів. Всередину кожного накладіть рибу, помідори, цибулю і трохи вершкового масла. Додайте солі, перцю та зелені за смаком. Посипте кожен човник тертим сиром. Запікайте 30-50 хвилин.

Рулет з баклажанів: покроковий рецепт

Рулет з баклажанів має безліч варіацій приготування. Ми пропонуємо найпростіший з них.

Інгредієнти:

500 г баклажанів;

100 г вершкового сиру;

2-3 зубчики часнику;

оливкова олія для смаження;

сіль, перець та зелень за смаком.

Рулет з баклажанів – готуємо покроково:

Крок 1

Відріжте від баклажанів верхівки та наріжте пластинками завтовшки близько сантиметра.

Крок 2

Обсмажте баклажани на оливковій олії або запечіть їх у духовці.

Крок 3

Пропустіть часник через прес, дрібно наріжте зелень та змішайте ці інгредієнти з вершковим сиром. Додайте сіль, перець та інші спеції за смаком.

Крок 4

Намажте сирну масу тонким шаром на баклажани. Загорніть пластинки баклажанів рулетом і скріпіть за допомогою зубочистки.

Мусака: покроковий рецепт

Мусака – це традиційна страва для Балкан і Близького Сходу. Основні інгредієнти – баклажани та м’ясний фарш.

Інгредієнти:

800 г баклажанів;

800 г фаршу з баранини або яловичини;

300 г томатів;

1 цибулина;

50 г твердого сиру;

180 г білого сухого вина;

оливкова олія для смаження;

сіль і перець за смаком.

Для соусу:

500 мл молока;

40 г вершкового масла;

30 г борошна;

200 г твердого сиру;

2 яйця;

сіль і мускатний горіх за смаком.

Мусака – готуємо покроково:

Крок 1

Краще розпочинати приготування з соусу. Розтопіть на сковорідці вершкове масло і обсмажте в ньому борошно. Підійгрійте молоко, але не доводьте його до кипіння. Щоб соус вийшов без грудочок, молоко і суміш масла та борошна повинні бути приблизно однакової температури. Потім додайте молоко, постійно помішуючи суміш. Додайте солі та мускатного горіху. Доведіть до кипіння, додайте тертий сир. Потім знову доводимо до кипіння та знімаємо з вогню.

Крок 2

Збийте яйця в окремій мисці та додайте їх до охолодженого соусу, ретельно перемішуючи. Соус готовий.

Крок 3

Наріжте цибулю півкільцями, зніміть шкірку з томатів та наріжте їх кубиками. Наріжте баклажани вздовж тонкими скибочки та обсмажте на оливковій олії з двох боків.

Крок 4

Обсмажте цибулю та фарш. В середині смаження в цибулю і фарш влийте вино і готуйте, поки рідина не випарується. Після цього додайте помідори, сіль, перець і тушкуйте ще кілька хвилин.

Крок 5

У форму для запікання шарами викладіть баклажани і фарш так, щоб зверху були баклажани. Залийте все соусом і посипте тертим сиром. Готуйте 30-40 хвилин за температури 180 ° C.

Смачного!

Фото: IStock

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