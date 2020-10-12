Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2020

Жовтень 2020 розпочався з дощу, але це зовсім не привід засмучуватися і піддаватися зневірі! Зірки готують вам безліч любовних пригод цього місяця, тож підніміть підборіддя вище, озирніться навколо і з усмішкою зустрічайте ті почуття, які ви так давно чекали. Всі подробиці – в нашому любовному гороскопі для всіх знаків зодіаку на жовтень 2020.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Жовтень готує Овнам багато приємних сюрпризів! Якщо у вересні у вас було затишшя на любовному фронті, то зараз час підготуватися до низки цікавих зустрічей. Припиніть відмовлятися від побачень: варто трохи часу приділити і особистому життю, а то за робочими паперами ви зовсім забули про поцілунки і романтичні прогулянки, правда?

Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельців жовтень стане місяцем відкриттів, здебільшого приємних. І хоча у стосунках змін особливо не передбачається, зірки обіцяють безліч вражень. Хочеться зірватися й поїхати на вихідні в інше місто чи країну? Не сумнівайтеся жодної секунди, жовтень 2020 створений для подорожей і яскравих вражень!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Здається, Близнюки, ви давненько не були в кіно! А у жовтні на екрани виходить стільки чудових романтичних комедій. І напевно у вас є припущення, кого варто покликати з собою на кіносеанс за компанію, правда? Не соромтеся проявляти ініціативу: дружня прогулянка з цікавою людиною цілком може покласти початок чомусь більшому.

Рак (22 червня – 22 липня)

А у Раків жовтень пройде під девізом «Танці, танці, танцюють дівчата!» Час розслабитися, відволіктися від турбот і відпочити. Ви на це заслуговуєте! Тим більше що зірки пророкують вам доленосну зустріч саме на танцполі. Тож надягайте свою найкращу сукню, фарбуйте губи і вирушайте підкорювати всі дискотеки в місті – на одній з них на вас чекає приємний сюрприз!

Лев (23 липня – 22 серпня)

Жовтень – відмінний місяць для змін. Завжди є щось, що ми відкладаємо на потім: запис у спортзал, на курси маркетингу, стрижку, фарбування, шопінг… Порадуйте себе симпатичною сукнею, курсом бачати або набором для малювання. І ось побачите, ви станете трішки щасливішою!

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Діви, готуйтеся до сплеску емоцій! Судячи з усього, жовтень буде дуже насиченим. Забудьте про диван і серіали, записуйте у свій щоденник усі найцікавіші події у вашому місті і запасайтеся квитками на концерти улюблених виконавців. Та сама зустріч, на яку ви так давно чекаєте, відбудеться незабаром, і ви ж розумієте, що, сидячи вдома, лише відтягуєте приємний момент.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези, відірвіть погляд від ноутбука на хвильку! Ви втомилися і зовсім забили на особисте життя. Так не можна! Хапайте свою другу половинку (а якщо її немає – симпатичного сусіда або співробітника!) і сходіть, нарешті, на ту виставку (концерт, кінопоказ…), куди так давно хочете потрапити. А потім обговоріть побачене за чашкою чаю або келихом вина. Відмінний план, чи не так?

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Ви надто стурбовані своїми стосунками. Не можна стільки часу копатися в собі та інших людях. Запам’ятайте головне правило жовтня: якщо щось не приносить вам задоволення, цього варто позбутися. І правило стосується всіх сфер: роботи, покупок і навіть відносин. Можливо, настав час переглянути своє життя?

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільцям зірки радять у жовтні якомога більше часу проводити з сім’єю. Згадайте, коли ви востаннє пили чай із мамою, вели задушевні бесіди з татом і водили в кіно сестру? Ото ж! Рідні за вами дуже скучили, а ви вже й забули, який заряд позитиву отримуєте від зустрічей із близькими. Побачення і робота «з’їдають» надто багато часу, тому відсуньте їх поки що на другий план.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козероги, ви взагалі там живі? Адже стали занадто непомітними для оточуючих, зникли з соцмереж і не ходите до друзів у гості. Осіння депресія знайома всім, але не дозволяйте зневірі захопити вас. Інакше ви ризикуєте, що про вас усі забудуть і взагалі перестануть кудись запрошувати. Прикро буде, правда? Активізуйтеся і поверніться до строю!

Водолій (21 січня 18 лютого)

Час взятися за розум! Літо закінчилося, а ви все куражитеся. Звісно, веселитися потрібно, але все добре в міру. Час вже і попрацювати, і за конспекти сісти – відповідальність ніхто не скасовував. Тим більше, що маєте всі шанси зробити великий кар’єрний ривок у жовтні. А ви ж не хочете втратити такий шанс?

Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби, жовтень для вас – просто місяць щастя й успіху! Все, за що ви будете братися, вдасться вам легко і швидко. Тож заплануйте якомога більше корисних справ, якщо вже такий фарт. Зірки обіцяють, що ви встигнете все – і на побачення сходити, і перед начальником постати у вигідному світлі, і собі приділити стільки часу, скільки захочеться. Нумо!

Фото: IStock

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