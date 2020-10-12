Коли переводять годинники на зимовий час в 2020 році в Україні? Чому це робиться і куди крутити стрілки? Щоб перехід на зимовий час 2020 у тебе пройшов легко — читай матеріал.

Коли перехід на зимовий час 2020 і куди крутити стрілки?

У ніч з 24 на 25 жовтня 2020, з суботи на неділю, необхідно перевести стрілки годинників на зимовий час. Куди крутити? Назад! Але взагалі-то крутити тобі доведеться тільки ті години, які переводяться вручну. Тобто смартфони, ноутбуки, комп’ютери і фітнес-браслети, по ідеї, час переведуть без твоєї участі. Але коли прокинешся в неділю, то все-таки не забудь звірити час на своїх гаджетах з часом по радіо чи телебаченню, наприклад. Ще можна загуглити офіційний час в Україні.

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Навіщо переводять годинники на зимовий час?

Переведення годинника на зимовий час – це щорічна подія, яка була впроваджена в життя у Великій Британії. Це сталося в 1908 році. Причина переходу на зимовий час – економний розподіл електроенергії протягом доби. В Україні вперше перевели стрілки годинників на зимовий час і на літній теж у 1981 році. Всього близько 110 країн в світі використовують перехід на зимовий і літній час. В Україні намагалися скасувати щорічний перехід країни на зимовий та літній час, але в підсумку від цієї ініціативи відмовилися.

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Як перехід на зимовий час впливає на організм?

Вважається, що перехід на зимовий час організм переносить набагато легше, ніж на літній. Адже нам випадає шанс спати на цілу годину більше, що точно вплине на настрій восени. Але все ж варто відзначити, що біологічний годинник у всіх людей працює по-різному. Тому варто звернути увагу на те, як ти себе будеш почувати після переведення годинників на зимовий час 2020 в Україні. За кілька днів до переведення годинників дотримувайся режиму, пий більше води, не зловживай жирною, гострою та солоною їжею, а також помірно займайся фізичними навантаженнями.

Нехай твій перехід на зимовий час 2020 тебе порадує і піде на користь!

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