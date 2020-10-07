В тебе весілля в 2020? Читай, як підібрати макіяж до весільної сукні, та дивись ідеї весільного макіяжу в нашому матеріалі!

Весілля – одна з найважливіших подій в житті дівчини. У цей день кожна з нас хоче виглядати бездоганно, а для цього образ нареченої повинен бути гармонійним і цілісним. Якщо ти вже знайшла ідеальну весільну сукню, настав час обирати макіяж, що пасуватиме до неї. І ми з задоволенням тобі в цьому допоможемо!

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Як підібрати макіяж до весільної сукні?

Якщо ти вибрала класичне біле вбрання нареченої, весь твій образ повинен бути стриманим, особливо при підготовці макіяжу. Яскраві тіні та помади кислотних відтінків все зіпсують! Макіяж до класичної весільної сукні допускає акцент або на очі, або на губи.

Вирішила піти проти весільних традицій та замість білосніжного вбрання вибрала, наприклад, брючний костюм або сукню незвичайного кольору? В такому випадку з підбором макіяжу тобі варто бути дуже обережною. Найкраще звернутися до грамотного стиліста. Він підбере тобі макіяж, який стане ідеальним завершенням весільного образу.

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Фото: IStock

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