Восени та взимку варто побалувати себе чашкою ароматного глінтвейну. Трішки гарячого вина та прянощів зігріють і тіло, і настрій покращать. Записуй класичний рецепт глінтвейну і сама зроби собі свято.

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Щоб приготувати глінтвейн, тобі знадобиться:

червоне сухе вино – 1 пляшка (750 мл) чорний перець горошком – 5 шт. гвоздика – 3 шт. кориця – 2 палички аніс в зірочках – 1 шт. кардамон – 1 дрібка або стручок апельсинова цедра – 2 смужки мелений імбир – 1 ч. л. лимонна цедра – 1 смужка розмарин – 1 гілочка цукор – 70 г

Готуємо!

Усі прянощі склади в каструльку і залий червоним вином. На повільному вогні, не доводячи до кипіння, вари вино зі спеціями близько години. Щойно від поверхні почне підніматися пара, накрий глінтвейн кришкою і вимкни вогонь. Глінтвейн має настоятися щонайменше 10-15 хвилин! Для збереження тепла можеш укутати каструлю рушником!

Унікальність цього напою в тому, що його практично неможливо зіпсувати! Співвідношення прянощів ти можеш вибрати абсолютно будь-яке, на свій смак.

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Створюй різноманітні поєднання ванілі, кориці та інших спецій і отримуй кожного разу зовсім новий смак глінтвейну!

Смачного!

Фото: pixabay.com