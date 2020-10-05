Вихідні в жовтні 2020: скільки будемо відпочивати
Вихідні в жовтні 2020 будуть трохи довшими. Читай, що чекає українців у десятий місяць року Білого Металевого Пацюка! Чи будемо відпочивати додаткові дні? Скільки вихідних буде в Україні в жовтні 2020? Відповіді – в матеріалі!
Вихідні в жовтні 2020
Всього в жовтні 2020 буде 31 день, із яких 21 робочий і 10 вихідних. Вихідні в жовтні 2020 року – дати: 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31. Крім звичайних субот і неділь, українців порадують ще одним додатковим днем для відпочинку. 14 жовтня – День захисника України – державне свято і офіційний вихідний.
Календар святкових днів жовтня 2020
- 4 жовтня – Всесвітній день тварин
- 4 жовтня – Всесвітній день учителів
- 5 жовтня – Міжнародний день лікаря
- 6 жовтня – День працівників освіти
- 8 жовтня – День юриста
- 9 жовтня -Всемірний день пошти
- 9 жовтня – День ріелтора
- 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я
- 11 жовтня – День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
- 11 жовтня – День художника
- 12 жовтня – День кадрового працівника
- 18 жовтня – День працівників харчової промисловості
- 25 жовтня – День маркетолога
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