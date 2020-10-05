Чекаєш на осінні канікули? Вони розпочнуться вже цього місяця! Більше того, відпочинок триватиме на пару днів довше, ніж планувалося.

Навчальний рік 2020-2021 легким не назвеш: карантин, дистанційне навчання, тести та переживання за майбутнє. Проте вже в кінці жовтня учні матимуть змогу перевести подих та відпочити.

За рекоментаціями Міністерства освіти та науки України осінні канікули 2020 мають відбутися з 26 жовтня по 1 листопада включно. Та політична ситуація внесла свої корективи. У зв’язку із проведенням місцевих виборів, що припадають на 25 жовтня, шкільні осінні канікули можуть збільшитися на пару днів. Ймовірніше за все, з 22 жовтня. Синхронізація виборчого процесу та графіку шкільних занять пов’язана з тим, що школи стануть місцем волевиявлення виборців.

Ще раз зазначаємо, що вказані дати осінніх канікул 2020 мають рекомендаційних характер. Кожен навчальний заклад самостійно визначає період відпочинку учнів і може змінювати дати і тривалість канікул у залежності від епідеміологічної ситуації в регіоні, готовності до опалювального сезону та інших факторів.

Якщо ви мрієте про невеликий відпочинок з дітьми – чекати залишилося недовго. Якраз буде час організувати подорож, якщо є бажання покататися по Україні.

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