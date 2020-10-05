Пандемія коронавірусу та карантин зруйнували плани усім активним туристам, які без закордону та нових країн не уявляють свого життя. Тривалий час міжнародні авіасполучення були закриті, тому після їх відкриття українці почали шукати варіанти, куди поїхати відпочити восени 2020 року. Для відвідання певних країн принциповим залишається здача тесту на коронавірус. Але деякі все ж готові прийняти українців навіть без нього.

Тож куди поїхати відпочити без результатів тесту?

Туреччина. Одна з найпопулярніших серед українців країн для пляжного відпочинку. Аби відвідати її, не потрібно здавати тест на COVID-19, але туристи повинні мати з собою страховку, яка покриє витрати в разі інфікування коронавірусом. Після повернення в Україну проходити самоізоляцію не треба, тому що Туреччина входить до числа країн «зеленої» зони.

Єгипет. Ще одна популярна країна, яка погодилася приймати українських туристів без тесту на коронавірус. Туристи зможуть потрапити на відпочинок у три курортні провінції – Південний Синай (Шарм-ель-Шейх), Червоне море (Хургада) та Марса Матрух (північне узбережжя Єгипту). Але після повернення додому подорожуючим все ж доведеться самоізолюватися на 14 днів або здати тест, який в разі негативного результату звільнить від карантину.

Хорватія радо прийме українських туристів. Усе, що потрібно для в’їзду, – це показати бронювання номера в будь-якому офіційно зареєстрованому готелі або гостьовому будинку на території країни. Тест здавати не потрібно ні для польоту, ні після прильоту.

Північна Македонія влітку відкрила і наземні прикордонні пункти, та аеропорти в Скоп’є і Охриді з 1 липня. Щоб потрапити туди на відпочинок, тест здавати не потрібно, а от після повернення все ж доведеться.

До Сербії українці можуть подорожувати без обмежень. Після повернення самоізоляція не потрібна.

Чарівні Мальдіви не вимагають надавати довідку про негативний результат на коронавірус. Та оскільки країна входить до «червоної» зони, після приїзду туристам все ж доведеться здати тест або дотримуватись самоізоляції два тижні.

Бережіть себе та подорожуйте мудро!

Фото: IStock

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